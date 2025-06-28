Нічні кошмари можуть зістарити і вбити людину: вчені розповіли в чому полягає їхня небезпека

Недавнє дослідження з'ясувало, що часті кошмари можуть бути не просто неприємними моментами пробудження — вони можуть сигналізувати про серйозні проблеми. Про загрози, що ховаються в повторюваних кошмарах, вчені розповіли на засіданні Європейської академії неврології, повідомляє HealthDay. Дослідники заявили, що подібні явища можуть бути провісниками летальних випадків.

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Згідно з дослідженням, представленим вченими на засіданні Європейської академії неврології (EAN), у дорослих, які повідомляли про кошмари не рідше ніж один раз на тиждень, ризик смерті до 70 років був більш ніж утричі вищим. Їхній біологічний вік, виміряний за довжиною теломер і епігенетичним годинником, вказував на прискорене старіння клітин порівняно з їхніми однолітками.

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Під керівництвом нейробіолога доктора Абідемі Отайку з Імперського коледжу Лондона і Британського інституту досліджень деменції в науковій роботі об'єднали і проаналізували дані понад 183 000 дорослих (у віці від 26 до 86 років) і 2400 дітей (у віці від 8 до 10 років) з американських когорт із періодом спостереження до 19 років.

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Дослідники виявили, що кошмари спричиняють у деяких людей сильну стресову реакцію, підвищують рівень кортизолу й активують систему "боротьба або втеча", порушуючи сон і заважаючи нічним процесам відновлення клітин і відпочинку організму.

Ці пов'язані зі стресом порушення безпосередньо сприяли спостережуваному прискореному біологічному старінню, і, за їхніми оцінками, цей фактор пояснював близько 21-40% підвищеного ризику смертності

Доктор Отайку наголосив, що кошмари можуть становити більшу загрозу для здоров'я, ніж навіть такі добре відомі чинники, як куріння, ожиріння, гіпертонія або погане харчування. Навіть щомісячні кошмари були пов'язані зі швидшим старінням і підвищеним ризиком смертності порівняно з тими, хто рідко або ніколи їх не відчував

У висновках дослідників містилися і практичні рекомендації щодо зменшення ризику таких ускладнень: контроль над рівнем стресу, підтримання хороших звичок, пов'язаних зі сном, уникнення страшного і стресового медіа-контенту перед сном і звернення по допомогу в разі тривоги або депресії можуть знизити частоту жахіть, заявили вчені.

Психологічні втручання, такі як когнітивно-поведінкова терапія безсоння (КПТ-Б) і терапія репетиції образів, також можуть допомогти зменшити жахіття і потенційно уповільнити біологічне старіння, заявили вони. Терапія репетиції образів (IRT) — це психологічна техніка, яка використовується для зменшення частоти та інтенсивності кошмарів. Вона полягає в переписуванні кінцівки тривожного сну в бадьорому стані і уявному прогоні нової версії в голові, яка не викликає страху.

Як попередні висновки, що очікують на публікацію в рецензованому журналі, лікарям тепер рекомендується запитувати пацієнтів про порушення сну, включно з кошмарами. Якщо подальші дослідження підтвердять причинно-наслідковий зв'язок, лікування болісних снів може стати простою та економічно ефективною стратегією громадської охорони здоров'я для зниження передчасної смертності, вважають автори.

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