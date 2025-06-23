Марихуана виявилася вбивцею судин і серця: вчені дізналися про смертельний ризик для курців

Нещодавнє дослідження вчених вказало на серйозні проблеми із серцево-судинною системою, пов'язані з вживанням канабісу. Це викликало у них тривогу у зв'язку з подвоєнням смертності від цих причин останнім часом, повідомляє HealthDay. Ці висновки ставлять під сумнів поширену думку про нешкідливість марихуани.

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Дослідники під керівництвом Емілі Жуанжус із Тулузького університетського госпіталю проаналізували 24 великомасштабні наглядові наукові роботи, проведені в період із 2016 до 2023 року, в яких узяли участь приблизно 200 мільйонів осіб віком від 19 до 59 років.

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Вони виявили, що споживачі канабісу наражаються майже вдвічі на більший ризик смерті від серцево-судинних захворювань, а також на 29% на більший ризик серцевого нападу і на 20% на більший ризик інсульту, йдеться в огляді, опублікованому в журналі Heart, Об'єднаний аналіз привносить нову ясність у це явище, хоча спостережливий характер даних і потенційна упередженість вимагають обережної інтерпретації, вважають дослідники.

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У редакційній статті Стентона Гланца і його колег з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско підкреслюється, що ці результати викликають серйозні сумніви в припущенні про те, що канабіс не становить серйозного ризику для серцево-судинної системи. Вчені-скептики виступають за регуляторні стратегії боротьби: попередження, просвітництво громадськості, обмеження на маркетинг — і ставлення до канабісу скоріше як до тютюну, за допомогою заходів зі стримування, а не криміналізації, а також захисту оточуючих від пасивного куріння.

Однак у розглянутих дослідженнях часто була відсутня детальна інформація про моделі споживання. Більшість учасників були просто класифіковані як поточні споживачі та не споживачі, без вказівки способу вживання канабісу (куріння, вейпінг, вживання в їжу) або дозування. Ця прогалина залишає відкритим питання про те, чи є шкода для серцево-судинної системи результатом насамперед впливу диму, чи самого ТГК (тетрагідроканабінолу) — основної психоактивної сполуки в коноплях, яка спричиняє відчуття "кайфу".

Однак нещодавні клінічні дослідження підтверджують побоювання авторів останнього. Невелика наукова робота, опублікована в журналі JAMA Cardiology, за участю 55 дорослих показала, що як курці, так і споживачі їстівних продуктів мали помітно знижену судинну функцію — на 42% у курців і на 56% у споживачів їстівного канабісу. Подібність із тютюновим пошкодженням судин припускає, що ТГК сам по собі може погіршувати здоров'я серцево-судинної системи, незалежно від частинок диму.

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Є й інші докази зв'язку канабісу із серцевими проблемами навіть у молодих здорових дорослих. Дослідження за участю 4,6 мільйона осіб показало, що у споживачів, молодших за 50 років, імовірність серцевого нападу в шість разів вища, а ризик інсульту, серцевої недостатності та серцево-судинної смерті — вищий. Більш ранні дослідження вказують на різкий стрибок ризику серцевого нападу протягом години після паління — майже у п'ять разів — у людей середнього віку.

Середня концентрація ТГК у канабісі сьогодні (~18%) значно вища, ніж у 1990-х роках (3,7-10%), що може ще більше підвищити ймовірність ускладнень для здоров'я. Цей зростаючий ризик викликає особливу стурбованість, оскільки щоденне вживання канабісу різко зросло. У період з 2008 по 2023 рік споживання серед дорослих у віці 35-50 років в одних лише США потроїлося з 2,5% до 7,5%, а серед 19-30-річних — вчетверо збільшилося до 10,4%. Тим часом, у повідомленнях з питань громадської охорони здоров'я, як і раніше, применшується його вплив на серце.

Автори дослідження та оглядачі рекомендують вжити термінових заходів: посилити попередження на упаковках канабісу, проводити громадські кампанії, що пояснюють ризики для серцево-судинної системи, і посилити регулювання потужності продукту та його маркетингу, застосовуючи підхід у сфері громадської охорони здоров'я, аналогічний контролю над тютюном. Вони стверджують, що хоча криміналізація не є необхідною, відмова від вживання і захист тих, хто не вживає, є життєво важливими кроками.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про те, що припинення вживання марихуани викликає часті яскраві сновидіння. Вчені пояснили, які процеси відбуваються у нас в організмі під час відмови від вживання канабісу і як це впливає на якість нашого сну і пам'ять.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.