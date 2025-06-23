Глобальне потепління позбавить сну мільйони, а декого — життя: про що попередили вчені

Із настанням теплих ночей у домівки може проникнути прихована загроза, яку ніхто не помітить, поки не стане надто пізно, заявили вчені. Про нову небезпеку для населення планети повідомляє NPR. Епізоди апное уві сні стають дедалі частішими і важчими, що в поєднанні з глобальним потеплінням загрожує здоров'ю людей у всьому світі.

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Бастьєн Лешат, експерт зі сну з Університету Фліндерса, який очолює дослідження, використав дані понад 116 000 осіб із 41 країни, які використовували датчики під матрацами. Дослідження, опубліковане в Nature Communications, показало, що в ночі з температурою близько 27 градусів Цельсія кількість випадків обструктивного апное уві сні (ОАС) збільшувалася на 45%, а кількість важких епізодів збільшувалася майже на стільки ж, порівняно з більш прохолодними ночами з температурою близько 6 градусів Цельсія.

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Це зростання вже мало реальні наслідки для здоров'я мільйонів людей. Тільки у 2023 році зростання кількості випадків апное уві сні, пов'язаних із температурою, призвело до втрати понад 785 000 років здорового життя і спричинило зниження продуктивності праці на робочому місці на суму близько 30 мільярдів доларів у 29 країнах.

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Експерти попереджають, що в найближчі десятиліття це навантаження може подвоїтися, якщо глобальна температура підніметься ще хоча б на 1,8 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня, а до 2100 року кількість випадків ОАС може потроїтися. Лешат припускає, що однією з причин регіональних відмінностей може бути доступ до охолодження. У Європі, де кондиціонери менш поширені, вплив спеки на апное уві сні був помітно сильнішим, ніж у США або Австралії

Поглиблюючи ризик, підвищення нічних температур уже погіршує якість сну навіть у людей без порушень — глобальні дані Fitbit, опубліковані в журналі One Earth, пов'язали теплові хвилі з пізнішим відходом до сну, більш раннім пробудженням і гіршим відпочинком без будь-яких ознак довгострокової адаптації

Індекс апное-гіпопное (AHI) вимірює ступінь тяжкості ОАС, підраховуючи кількість перерв у диханні за годину; AHI, вищий за 30, сигналізує про "важку" форму апное уві сні. Таким чином, підвищення його випадків на 45% — це не незначне зростання, а перехід багатьох людей у більш серйозну групу ризику.

Кліматолог і дослідник сну Нік Обрадович висловився прямо: дані тепер охоплюють різні країни і типи датчиків — коли температура підвищується, якість сну погіршується повсюдно, і це підтверджують найрізноманітніші способи вимірювання і порівняння статистики.

Хоча боротьба з глобальним потеплінням, як і раніше, має вирішальне значення, експерти також вказують на негайні заходи — вентилятори, кондиціонери, прохолодні простирадла, як прості кроки для відновлення спокійного сну. Але для мільйонів людей, які не мають надійного доступу до охолодження, апное уві сні, яке посилюється спекою, може стати тихою, зростаючою проблемою в міру того, як планета продовжує нагріватися.

Нещодавні дослідження зовсім припустили, що підвищення нічної температури всього на 10 градусів Цельсія може скоротити тривалість сну на 10 хвилин на добу для населення Китаю, і цей дефіцит швидко накопичується. Схоже що глобальне потепління загрожує позбавити нас не тільки тваринного розмаїття, їжі, а й навіть звичайного нічного відпочинку.

Раніше Фокус писав про те, що новий препарат одночасно лікує серцеву недостатність і апное уві сні. Серцева недостатність і апное уві сні — дві поширені проблеми зі здоров'ям, що часто перетинаються, які значно скорочують тривалість життя. Але новий препарат AF-130 подає надії, впливаючи на активність нервової системи, відповідальну за обидва захворювання.

Раніше Фокус писав про те, що сон із партнером має несподівані переваги. Люди, які сплять не самі, мають менший шанс на прояв апное.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.