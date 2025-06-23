Мільйонам загрожує смертельна аномальна спека: лікарі розповіли, як себе убезпечити

Щороку буває короткий період, коли тепло здається нам другом — чимось, чим можна насолоджуватися в парках і на терасах. Але лікарі бояться моменту, коли приходить спека, повідомляє Yale Medicine. Вона стає важчою, триває довше і не відпускає та загрожує здоров'ю.

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За даними Національної метеорологічної служби, 2024 рік був офіційно найспекотнішим за всю історію спостережень у США. Але це не було просто цифрою на графіку і наслідки спеки були болісно реальними. Звіт Центрів з контролю і профілактики захворювань показав, що відділення невідкладної допомоги по всій країні зафіксували тривожне зростання кількості пацієнтів, які страждають від захворювань, пов'язаних зі спекою — зростання, якого не спостерігалося протягом останніх п'яти років.

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Доктор медицини, фахівець з невідкладної медицини в Yale Medicine з досвідом роботи в галузі медицини дикої природи, Девід Делла-Джустіна, попередив, що такі температури приносять більше біди, ніж простий дискомфорт. "Коли температура різко підвищується, такі заходи, як вживання достатньої кількості рідини та перехід у приміщення з кондиціонером, можуть мати вирішальне значення для запобігання серйозним ускладненням", — сказав він.

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За словами доктора Делла-Джустіни, що робить ці явища особливо небезпечними, то це не тільки сама спека, а й тепловий індекс, тобто поєднання високої температури та вологості. Вологість, пояснює він, перешкоджає нормальному випаровуванню поту, що заважає тілу охолоджуватися, а це є найефективнішим методом боротьби зі спекою, закладеним у нас еволюцією.

Теплове захворювання — це загальний термін, який звучить клінічно і не так страшно, але може стати смертельним, якщо його ігнорувати. Воно включає в себе все: від теплового висипу до повноцінного теплового удару. Делла-Джустіна роз'яснює це докладніше: легкі симптоми, як-от болючі м'язові спазми або висип, можуть перерости в теплове виснаження, що характеризується запамороченням, нудотою та липкою шкірою.

Якщо такий стан не лікувати, це може призвести до теплового удару — важкого стану, за якого температура тіла сягає 40 градусів Цельсія, починається пошкодження органів, і людина може повністю перестати пітніти.

Групи, схильні до найбільшого ризику, не завжди є тими, кого можна було б очікувати побачити в списку. Працівники, зайняті на відкритому повітрі, як-от фермери або будівельники, постійно піддаються впливу високих температур, тоді як люди похилого віку, особливо ті, хто не має кондиціонерів, повільніше реагують на підвищення температури, що ставить їх у значно більшу небезпеку.

З приходом глобального потепління спека становить дедалі більшу небезпеку для всієї планети з кожним новим роком Фото: wikipedia

Деякі ліки, такі як діуретики або інсулін, також підвищують ризик теплової хвороби, змінюючи здатність організму регулювати тепло. За даними CDC, до інших вразливих груп населення належать діти до двох років, вагітні жінки, спортсмени, які тренуються на відкритому повітрі, а також люди з хронічними захворюваннями або інвалідністю, які порушують роботу системи охолодження організму.

Крім підтримки прохолоди, Делла-Джустіна наголосив на важливості гідратації — і не просто будь-якої гідратації, а правильного балансу рідини та електролітів. "Сіль є основним електролітом у крові. Занадто низький рівень натрію може спричинити серйозні проблеми", — попередив він.

Доктор рекомендує змішувати спортивні напої з водою, щоб ефективно заповнити як рідину, так і натрій. За його словами, оцінити рівень гідратації можна просто за кольором сечі: прозорий або блідо-жовтий колір означає, що все гаразд; темніший колір вказує на те, що ви вже відстаєте від потреб організму.

У разі вимкнення електроенергії або відсутності кондиціонера експерти рекомендують користуватися охолоджувальними точками або громадськими місцями, такими як бібліотеки або торгові центри, де регулюється температура. Всупереч поширеній думці, електричні вентилятори неефективні в умовах екстремальної спеки, коли температура сягає 35 градусів Цельсія.

Холодні ванни, відмова від використання плити і носіння вільного одягу світлих тонів можуть допомогти знизити внутрішню температуру. Одяг із захистом від ультрафіолету стає ще одним способом боротьби зі спекою. Доктор Делла-Джустіна навіть зазначає, що традиційний одяг для пустелі, великі білі халати, краще зберігає прохолоду, ніж сучасний спортивний одяг.

Раніше Фокус писав, що наслідки екстремальної спеки торкнуться 90% населення планети. За прогнозами вчених населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності і неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Також Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться всього на 1,5 градуса Цельсія, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температуру, яку наші тіла просто не зможуть винести.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.