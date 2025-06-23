Промінь інфрачервоного світла вперше пройшов крізь череп людини: як це змінить світ

Нещодавно вчені досягли нового рубежу в галузі оптичної візуалізації мозку, який може здивувати багатьох. IFLScience повідомляє, що їм вдалося пропустити ближнє інфрачервоне світло через голову дорослої людини і зафіксувати його на іншій стороні, показавши таємні ділянки мозку.

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Цей прорив заснований на функціональній ближній інфрачервоній спектроскопії (fNIRS) — методі, що використовується для вимірювання активності мозку шляхом відстеження поглинання світла гемоглобіном, молекулою, що переносить кисень у крові. Традиційно fNIRS обмежена глибиною всього близько 4 см, що достатньо для моніторингу зовнішньої поверхні мозку, але не його глибших областей. Досі МРТ і КТ були основними інструментами для доступу до цих внутрішніх шарів.

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Дослідницька група з Університету Глазго під керівництвом Джека Редфорда і його колег, встановила потужний імпульсний лазер на одному боці черепа і високочутливий фотонний детектор прямо навпроти нього, йдеться в їхньому дослідженні, опублікованому в журналі Neurophoton.

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У контрольованому темному середовищі вони спрямували трильйони фотонів у череп і, незважаючи на надзвичайну втрату, оцінювану приблизно в трильйон трильйонів разів, зуміли виявити окремі фотони, які з'являються на іншій стороні.

Комп'ютерне моделювання підтвердило ці результати, відобразивши ймовірні траєкторії фотонів і показавши, що світло не розсіювалося випадково, а слідувало переважними маршрутами, зокрема через спинномозкову рідину, яка діє як природний оптичний "тунель".

Моделювання різних можливих шляхів фотонів у разі зміни розташування джерела (показано червоним зі стрілкою) і детектора Фото: Neurophotonics

Однак цей успіх супроводжувався деякими застереженнями. Він був досягнутий тільки на одному піддослідному, дорослому чоловікові зі світлою шкірою і без волосся, і вимагав 30-хвилинного впливу в умовах повної темряви. Команда визнає ці обмеження і пропонує провести додаткові дослідження, щоб адаптувати цю техніку для ширшого застосування в реальних умовах.

Незважаючи на ці моменти, наслідки цього відкриття можуть стати далекосяжними: можливість контролювати й аналізувати глибші ділянки мозку, як-от мозочок чи середній мозок, за допомогою лише світла, може одного дня відкрити шлях до створення портативних, недорогих і неінвазивних пристроїв його візуалізації. Це може революціонізувати моніторинг інсультів, пухлин або травм, особливо в місцях, де немає доступу до сучасних інструментів візуалізації, які необхідно застосовувати якомога раніше.

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