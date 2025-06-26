Розроблено просту стратегію досягнення будь-якої мети: вона прийшла на заміну методу батога і пряника

Тиха зміна в розумінні того, як люди формують здорові звички, показує, що надання людям можливості вибору та розвиток їхньої власної мотивації може бути набагато ефективнішим, ніж нав'язування правил чи стимулів. Як повідомляє University of Rochester, учені створили методику досягнення цілей, яка не перетворюється на тиранію.

Related video

Теорія самовизначення (SDT), розроблена Едвардом Десі та Річардом Раяном, припускає, що коли люди почуваються по-справжньому відповідальними, пов'язаними з оточуючими та здібними, довгострокові зміни стають не тільки можливими, а й природними.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У своїх основоположних роботах, включно з "Внутрішньою мотивацією і самовизначенням у поведінці людини" (1985) і пізнішими оглядами, Десі та Раян представили SDT як теорію, засновану на трьох універсальних психологічних потребах: автономії, компетентності та пов'язаності.

Важливо

Вбиває не тільки мотивацію: вчені розповіли, як цькування на роботі впливає на наші сім'ї

Автономія означає відчуття, що дії людини відповідають її особистим цінностям, компетентність — це оволодіння завданнями та бачення прогресу, а пов'язаність — це відчуття турботи про інших.

У той час як більш ранні підходи віддавали перевагу зовнішнім винагородам, як-от призи або штрафи, SDT підкреслює, що вони іноді можуть підривати внутрішню мотивацію, що відомо як "ефект надмірної виправданості". Навпаки, цілі, які відповідають внутрішнім цінностям, спонукають людей брати на себе відповідальність і не здаватися — чи то в спорті, навчанні, чи то навіть у відмові від куріння.

В освіті такий підхід стимулює залученість студентів через внутрішню цікавість; у спорті спортсмени дотримуються тренувального режиму, коли мотивовані зсередини; в охороні здоров'я пацієнти з більшою ймовірністю дотримуються планів лікування, коли розуміють і цінують їх.

Людиноцентрична концепція Десі та Раяна охоплює як внутрішню, так і добре засвоєну зовнішню мотивацію — наприклад, прагнення до фізичної форми, бо це відповідає особистій ідентичності, навіть коли зовнішня винагорода все ж відіграє певну роль у процесі досягнення мети.

Доктор медицини, магістр громадської охорони здоров'я з університету Рочестера, Сьюзан Гаспаріно, виділила важливість застосування SDT у реальних умовах охорони здоров'я, рекомендуючи такі стратегії, як розбиття цілей на невеликі, здійсненні кроки (підвищення компетентності), надання людям можливості вибирати, які форми руху вперед підходять їхньому стилю життя (підвищення автономії), і заохочення соціальної підтримки (підвищення пов'язаності та колективності).

Вона рекомендує SMART-цілі — своєрідні конкретні, вимірні, досяжні, актуальні й обмежені в часі точки маршруту, як практичний інструмент для поступового зміцнення впевненості в собі.

Підхід, розроблений вченими, цитували понад 37 000 разів, а стаття 2000 року "Теорія самовизначення і сприяння внутрішній мотивації, соціальному розвитку і благополуччю" увійшла до числа найбільш цитованих психологічних статей десятиліття.

Завдяки SDT здорова поведінка стає менш залежною від сили волі та більш залежною від створення правильного середовища, що підтримує її: такого, що дає змогу людям обирати шляхи, які відповідають їхнім цінностям, почуватися спроможними на цьому шляху та покладатися на тих, хто їх оточує. Замість того, щоб просити людей "старатися більше", теорія пропонує показати їм, як "обирати краще" — і саме з цього починається справжня трансформація, вважають Десі та Раян.

Раніше Фокус писав про те, в якому віці люди почуваються найщасливішими. Дуже часто представники всіх вікових категорій почуваються не такими щасливими, як хотілося б. Чи може наука точно визначити етапи в нашому житті, коли ми досягаємо розквіту щастя?

Також Фокус писав про те, скільки грошей нам потрібно для щастя і чи існує якась фінансова межа. Вчені провели мета-аналіз, щоб розібратися, чи достатньо нам бути тільки багатими, щоб бути щасливими.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.