Онлайн-відео привчають дітей до шкідливої їжі з раннього віку: чого варто побоюватися батькам

На перший погляд нешкідливі відео на YouTube приховують небезпеку, яку батьки рідко помічають — прихований маркетинг шкідливої їжі, замаскований під повсякденну розвагу. Як повідомляє HealthDay, учені заявили, що ця форма реклами, спрямована на дітей, стає настільки поширеною, що викликає серйозне занепокоєння з приводу її впливу на молодь та її здоров'я.

Related video

У новому спостережному дослідженні, опублікованому в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, вчені досліджували 101 дитину у віці від 3 до 8 років, які обирали та дивилися контент YouTube або YouTube Kids на мобільних пристроях. Результати показали, що приблизно 75% дітей у віці від 6 до 8 років і 36% дітей у віці від 3 до 5 років стикалися з рекламою нездорової їжі, включно з цукерками, солодкими та солоними закусками, солодкими напоями та фаст-фудом. Тим часом, здорові варіанти з'являлися тільки в 3% контенту, пов'язаного з їжею.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Провідний дослідник Френсіс Флемінг-Мілічі з Центру Радда наголосила, що компанії, які беруть участь у саморегульованій Ініціативі з реклами продуктів харчування і напоїв для дітей, як і раніше, займають чільне місце. "Дитячі інфлюенсери часто рекламували свої бренди, зокрема цукерки, солодкі напої, а також солодкі та солоні закуски", — сказала старший дослідник Дженніфер Гарріс з університету Коннектикуту.

Важливо

"Деяка шкідлива їжа корисніша за здорову": учені розповіли про нюанси підбору харчування

Понад 60% цих рекламних акцій брендів не були явними оголошеннями, а були вбудовані безпосередньо у відеоконтент — з'являючись під час сцен з життя, де впливові особи або персонажі показували, як вони їдять або готують ці продукти. Тільки 17% були представлені у вигляді стандартних рекламних оголошень, і лише 23% з'являлися під час попереднього перегляду відео.

Саме ця техніка — змішання розваг з маркетингом, викликала тривогу Федеральної торгової комісії (FTC). У своєму звіті про приховану рекламу комісія попередила, що маленькі діти насилу розпізнають такі вбудовані рекламні оголошення, що робить ці маркетингові тактики водночас прихованими, маніпулятивними та ефективними. Оскільки в жодному з переглянутих відео не було вказано про спонсорство, такі практики можуть навіть порушувати офіційні рекомендації FTC.

Наслідки цього явища виходять за рамки простої заклопотаності часом, проведеним дітьми за екраном, вважають науковці. Маркетинг здебільшого нездорової їжі сприяє формуванню звичок і вподобань у молоді з самого раннього віку. Дослідження пов'язують такий вплив із вищим споживанням калорійної їжі і, зрештою, з вищим ризиком дитячого ожиріння і пов'язаних із ним проблем зі здоров'ям.

Учені побоюються, що подібна реклама з дитинства програмує нас на нормалізацію великого споживання фастфуду Фото: Unsplash

У світлі цих висновків автори звіту і правозахисні групи закликають до негайних політичних заходів. Сюди входять суворіші правила щодо прихованого маркетингу, прозоріше надання інформації в контенті, орієнтованому на дітей, і суворіше дотримання правил як з боку платформ, так і з боку харчових компаній.

Федеральна торгова комісія раніше закликала маркетологів вмикати чіткі сигнали, як-от вербальні підказки або паузи, коли контент переходить у сферу реклами. Тим часом деякі законодавці, включно із сенаторами, вже закликали FTC вжити рішучих заходів щодо обмеження просування нездорової їжі, спрямованого на дітей за допомогою інфлюенсерів.

Коли діти бачать, як їхні улюблені інфлюенсери насолоджуються солодощами або газованими напоями, тонкий натяк на те, що ці ласощі є частиною нормального життя, стає набагато переконливішим. Розв'язання цієї проблеми вимагає дій не тільки з боку регулювальних органів, контентмейкерів і платформ, а й постійної пильності з боку батьків та опікунів, особливо коли йдеться про контент, доступний після натискання кнопки.

Раніше Фокус писав про швидке надходження штучного м'яса в продаж у США. Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як більш екологічній і гуманній альтернативі традиційним методам виробництва.

Також Фокус писав про те, що популярні вітаміни можуть провокувати розвиток раку. Дослідження групи вчених з Південної Кореї пояснює, яка їжа може сприяти появі злоякісних утворень.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.