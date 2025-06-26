Учені назвали 3 найчастіші способи розриву стосунків: чому люди обирають саме їх

Прояв романтичних стосунків має не менше способів, ніж і їхнє завершення. Як повідомляє PsyPost, нещодавно вчені детально вивчили те, як ми вирішуємо закінчити цю сторінку свого життя, а також причини таких рішень. З усього масиву даних вчені склали список найчастіших способів і приводів.

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Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Personality and Individual Differences, було присвячене не тільки причинам розриву стосунків, а й способам, якими люди це роблять. У роботі вчених було використано дані, отримані переважно від грекомовних учасників.

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Спочатку 228 дорослих учасників уявили себе в нещасливих стосунках і детально описали, як би вони їх розірвали. У результаті було виявлено 45 різних тактик розриву стосунків, які потім були згруповані в дев'ять стратегій і далі сконцентровані в трьох основних підходах:

Пом'якшити удар - пояснити причини, прийняти на себе частину провини і запевнити, що розрив піде на користь обом.

пояснити причини, прийняти на себе частину провини і запевнити, що розрив піде на користь обом. Зробити перерву - запропонувати тимчасову паузу, щоб переосмислити стосунки.

- запропонувати тимчасову паузу, щоб переосмислити стосунки. Уникати конфронтації — поступово йти або "зникати" без чіткого пояснення причин.

У більшому подальшому етапі 392 учасники оцінили, наскільки ймовірно вони будуть використовувати кожен із 45 методів, поряд з оцінкою особистості, що охоплює риси "Великої п'ятірки" і "Темної тріади".

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"Велика п'ятірка" і "Темна тріада" — дві психологічні моделі, що використовуються для опису рис особистості. Тоді як перша описує такі загальні риси, як відкритість і поступливість, друга фокусується на соціально огидних рисах, таких як нарцисизм, макіавеллізм і психопатія. Ці моделі допомагають дослідникам зрозуміти, як особистість впливає на поведінку, зокрема на рішення про стосунки.

Результати наступного етапу дослідження виявили таке:

Привітність і схильність до доброзичливості робила людей менш схильними обирати "холодний і відсторонений" спосіб розриву стосунків.

і схильність до доброзичливості робила людей менш схильними обирати "холодний і відсторонений" спосіб розриву стосунків. Макіавеллізм корелював із більшою ймовірністю використання маніпулятивних тактик дистанціювання.

корелював із більшою ймовірністю використання маніпулятивних тактик дистанціювання. Психопатія була пов'язана зі звинуваченням партнера при розриві стосунків.

Загалом, однак, вченими було виявлено лише кілька сильних предикторів особистості, а відмінності за віком або статтю були мінімальними.

Провідний автор Менелаос Апостолу наголосив, що більшість людей, незалежно від їхнього походження, надають перевагу передбачуваним і відносно тактовним методам припинення стосунків, що відповідає еволюційній перспективі: мінімізація конфліктів і збереження соціальної репутації, ймовірно, є адаптивними.

У перспективі дослідники пропонують вивчити реальні моделі поведінки під час розриву стосунків, проаналізувати їхні емоційні наслідки та з'ясувати, як культурні чинники та чинники прив'язаності впливають на способи розриву. Такі знання можуть допомогти терапевтам спрямовувати людей до більш здорового завершення стосунків або ж їхнього порятунку.

Раніше Фокус писав про риси характеру, які можуть перешкодити побудувати гармонійні стосунки. Вчені вважають, що важливо звернути увагу насамперед на ці тривожні сигнали потенційного романтичного партнера.

Також Фокус писав про те, як визначити , що рухає другою половинкою — любов чи страх самотності. Дуже важливо розпізнати нездорові стосунки на ранній стадії, щоб уникнути згубних наслідків.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.