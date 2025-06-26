Учені створили вакцину, після якої не потрібна ревакцинація: у чому її головна перевага

Нове відкриття вчених може незабаром спростити проведення вакцинаційних кампаній по всьому світу, особливо в тих місцях, де доступ до медичної допомоги є проблемою. Як повідомляє University of Oxford, команда вчених з Оксфорда розробила крихітні капсули зі сповільненим вивільненням, які дають змогу об'єднати первинне і повторне щеплення в одну ін'єкцію.

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Революційний метод був розроблений Лукою Бау з Оксфордського інституту біомедичної інженерії та Роменом Гійоном, який очолював дослідження і розробку технології. Їхні результати, нещодавно опубліковані в журналі Science Translational Medicine, демонструють, що програмовані мікрокапсули, наповнені вакциною R21 проти малярії, забезпечили мишам захист, який можна порівняти з традиційними багатодозовими схемами.

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Нові мікрокапсули виготовляються з біорозкладного полімеру PLGA за допомогою спеціального мікрофлюїдного чипа. Після ін'єкції вакцина розділяється: негайна доза запускає ранній імунітет, а капсули розчиняються через заданий інтервал часу, від двох тижнів до кількох місяців, і вивільняють наступний бустер.

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Це крихітне сховище з контрольованим вивільненням розв'язує одразу три проблеми, пов'язані із затримкою дозування: воно програмоване, ін'єкційне та масштабоване. Ця технологія також вирішує важливу глобальну проблему в галузі охорони здоров'я: пропущені щеплення-бустери. У 2022 році близько 20,5 мільйона дітей не пройшли планову вакцинацію, що зробило їх уразливими до захворювань, яким можна запобігти. Підхід із використанням однієї дози може значно збільшити охоплення вакцинацією у важкодоступних регіонах.

PLGA — полімер, обраний для цих мікрокапсул, уже схвалений для використання в різних медичних імплантатах і пристроях. Його безпека та біорозкладність роблять його досить надійним вибором для систем вивільнення ліків.

У міру того як команда Оксфорда просувається до ранніх клінічних випробувань на людях, тривають переговори з фармацевтичними компаніями та глобальними організаціями громадської охорони здоров'я. Аніта Мілічич з Інституту Дженнера наголосила, що це може стати першим доказом концепції повного курсу вакцинації за допомогою всього однієї ін'єкції.

Елеонор Страйд з інженерного факультету Оксфорда також високо оцінила цю роботу як інженерно-медичну співпрацю з глобальним потенціалом. У разі успіху ця платформа може революціонізувати стратегії вакцинації у світі — не тільки щодо малярії, а й щодо будь-якої вакцини, яка потребує кількох доз. В ідеалі автори капсул сподіваються на меншу кількість пропущених ревакцинацій, простішу логістику, поліпшений доступ і, зрештою, кращий захист для тих, хто його найбільше потребує.

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