Учені вирішили "пограти в Бога" і створити штучні сегменти нашої ДНК: чого бояться їхні колеги

Учені дали зелене світло зухвалому підприємству, яке може перевизначити ставлення людства до свого власного генетичного коду. BBC повідомляє, що націлившись на створення сегментів людської ДНК з нуля, дослідники вступають на територію, яка колись вважалася забороненою, викликаючи як очікування з надією, так і тривогу.

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Професор із Лабораторії молекулярної біології MRC у Кембриджі, Джейсон Чин, очолює проєкт "Синтетичний геном людини" (SynHG), який нещодавно обзавівся грантом у розмірі 10 мільйонів фунтів стерлінгів від Wellcome Trust.

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Разом із Чином, над сміливим проєктом працює доктор Джуліан Сейл, який охарактеризував це як "наступний гігантський стрибок у біології", пославшись на такі цілі, як створення стійких до хвороб клітин для відновлення органів, таких як печінка, серце або навіть імунна система. Етичний же нагляд у цю науку впроваджує професор Джой Чжан із Кентського університету, забезпечуючи врахування думки суспільства.

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Основна увага вчених приділятиметься створенню довгих ланцюгів генетичного матеріалу, від блоків ДНК до синтетичних хромосом, і в кінцевому підсумку їхньому впровадженню в клітини людини для спостереження за функціонуванням і регуляцією. Професор Метью Хурлз з Інституту Веллкома Сенгера зазначає, що це дасть безпрецедентне розуміння так званої "темної матерії" геному — великих ділянок, роль яких залишається незрозумілою.

Однак сумнівів з приводу таких експериментів у науковій спільноті залишається не менше, ніж надій. Так, доктор Пет Томас із Beyond GM попереджає, що, хоча ця технологія обіцяє революціонізувати терапевтичні можливості, її також можна використати для створення "дизайнерських дітей", біологічної зброї або модифікованих організмів і багатьох інших розробок, які перетинають усі межі моралі. Аналогічним чином, професор Білл Ерншоу висловлює занепокоєння, порівнюючи цей момент зі звільненням джина: щойно інструменти з'являться, зловживання ними буде важче зупинити.

Проте науковий директор Wellcome, доктор Том Коллінз, захищає це рішення, наголошуючи на тому, що якщо така технологія має з'явитися, її потрібно розробляти під етичним контролем і в умовах прозорості — інакше існує ризик втрати контролю над невідомими суб'єктами.

Це не перший випадок, коли вчені створюють геном з нуля — команда професора Чина раніше завершила штучний синтез усього геному E. coli, який містить приблизно 4,5 мільйона пар основ. Для порівняння, геном людини містить близько 3 мільярдів пар основ, що робить цей проєкт вражаючим проривом у розумінні наших генетичних витоків.

Одночасно новаторський і лякаючий, проєкт SynHG все ж таки прагне насамперед відкрити нові горизонти для науки і медицини, нехай і балансуючи на тонкій грані між лікуванням хвороб і переосмисленням сучасних етичних кордонів.

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