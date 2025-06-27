Популярний вітамін виявився чудовим засобом омолодження шкіри: вчені розкрили його назву

Невеликий науковий експеримент показав, що всім відомий вітамін може володіти дивовижними властивостями для старіючої шкіри. The Independent повідомляє, що вчені з'ясували, що коли вітамін C вступає в контакт зі шкірою на молекулярному рівні, відбувається щось непомітне, але дуже незвичайне з погляду науки.

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Дослідження, проведене під керівництвом доктора Акіхіто Ісігамі з Токійського інституту геріатрії та геронтології, опубліковано в журналі Journal of Investigative Dermatology, присвячене вивченню того, як вітамін С стимулює ріст кератиноцитів — основних клітин епідермісу, шляхом активації певного набору генів.

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Використовуючи вирощені в лабораторії моделі шкіри людини, що імітують природну тканину, команда застосувала фізіологічні дози вітаміну C (0,1-1,0 мМ) і спостерігала помітне потовщення внутрішнього шару епідермісу всього за сім днів, яке тривало до 14-го дня.

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Вітамін C діє не тільки як антиоксидант або стимулятор колагену, заявили вчені. Замість цього він змінює генетичну активність за допомогою епігенетики, зокрема, сприяючи деметилюванню ДНК.

Деметилювання ДНК — це процес видалення хімічних міток, званих метильними групами, з ДНК, що може активувати раніше заглушені гени. У клітинах шкіри це дає змогу генам, пов'язаним зі зростанням, знову увімкнутися, допомагаючи шкірі регенерувати і потовщуватися.

За нормального старіння і певних умов життєво важливі гени, що стимулюють ріст клітин, пригнічуються метильними групами, приєднаними до ДНК. Вітамін C активує ферменти, звані TET-білками, допомагаючи видалити ці метильні групи і реактивувати ці неактивні гени.

Аналіз усього геному виявив понад 10 000 ділянок ДНК у шкірі, де метилювання зменшилося, що призвело до 1,6-75-кратного збільшення активності 12 конкретних генів, пов'язаних із проліферацією клітин.

Важливо зазначити, що за хімічного блокування активності TET ефект потовщення шкіри під дією вітаміну повністю зникав, що підтверджує, що йдеться про справжній епігенетичний механізм, а не про побічний ефект непов'язаних функцій.

Для літніх людей або осіб із захворюваннями, що призводять до витончення епідермісу, ці результати вказують на спосіб зміцнення шкіри шляхом пробудження її власних регенеративних процесів. Доктор Ісігамі підкреслює, що вітамін C "допомагає потовщувати шкіру, стимулюючи проліферацію кератиноцитів за допомогою деметилювання ДНК, що робить його багатообіцяючим засобом для лікування витончення шкіри, особливо у літніх людей". Цей підхід відрізняється від поверхневих методів лікування тим, що активує вроджену здатність організму відновлювати свій захисний бар'єр.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.