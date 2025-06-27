Веганська дієта перемогла середземноморську: вчені назвали її переваги

Нещодавнє дослідження вказало вченим на ефективну, але водночас просту причину, через яку веганство може сприяти схудненню, і вона пов'язана з тим, про що більшість людей не замислюється: кислотністю в організмі. Вчені пропонують заміну продуктів тваринного походження свіжими рослинами, щоб зменшити запалення і допомогти скинути зайві кілограми.

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Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Nutrition, розпочалося з чотиримісячного порівняння двох добре відомих моделей харчування: середземноморської дієти (класичне поєднання риби, молочних продуктів, яєць, оливкової олії) і низькокалорійної веганської дієти, яка складається виключно з рослинних продуктів, повідомляє The Independent.

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Науковці, зокрема Хана Калеова, головна авторка дослідження, спостерігали за 62 дорослими з надмірною вагою протягом 16 тижнів на одній дієті, після чого був період перерви, а потім ще 16 тижнів на іншій. Їхнім ключовим показником було так зване "кислотне навантаження дієти" — по суті, оцінка того, наскільки кислим або лужним є внутрішній стан організму внаслідок споживання певних продуктів.

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Такі продукти, як м'ясо, яйця, риба і сир, як правило, підвищують цей показник кислотності, що пов'язано з хронічним слабко вираженим запаленням. Навпаки, фрукти, овочі, бобові та зернові, як правило, знижують його. Під час веганської фази кислотне навантаження учасників різко знизилося (показники PRAL і NEAP знизилися приблизно на 26-27 одиниць), тоді як під час середземноморської фази воно залишилося незмінним.

Ця зміна була не тільки кількісною: вона супроводжувалася реальною втратою ваги, заявили вчені. Ті, хто дотримувався веганської дієти, втратили в середньому близько 6 кг, тоді як за середземноморської дієти значних змін не відбулося. Зв'язок між кислотним навантаженням і вагою зберігався навіть після коригування з урахуванням споживання калорій, що дало змогу вченим припустити, що кислотність сама по собі може відігравати незалежну роль у цьому процесі.

Дослідники припускають, що вживання меншої кількості кислотоутворювальних продуктів може зменшити запалення завдяки балансу pH і гормональному впливу, полегшуючи організму спалювання жиру — навіть за тієї самої кількості споживаних калорій. Це відкрило авторам новий погляд на проблему: крім скорочення калорій, зниження кислотності раціону може бути фактором, що серйозно впливає на оптимальний контроль ваги.

Додавання ж до раціону листових зелених овочів, ягід і бобових перетворює повсякденні страви на природні "лужні продукти". У дослідженні особливо виділяють капусту, броколі, буряк, спаржу, часник, моркву, ягоди, яблука, вишню, абрикоси, диню, сочевицю, нут, квасолю, кіноа і просо — продукти, які допомагають організму перейти в менш кислотний і, потенційно, більш здоровий стан.

Це не вперше, коли команда Калеови виявляє подібні ефекти. Так, аналогічні результати було отримано в ширшому дослідженні 2021 року, але в цій новій статті веганський і середземноморський стилі харчування порівнюють безпосередньо з урахуванням рівня їхньої кислотності.

Хоча це не є гарантією на успішне та швидке скидання зайвої ваги для всіх, дослідження надає чіткі докази того, що скорочення споживання продуктів, які спричиняють підвищення кислотності, може бути корисним елементом у вирішенні проблеми схуднення.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.