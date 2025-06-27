Як відрізнити справжнє кохання від прихильності: психолог вказав на їхні головні відмінності

Тихе перехрестя у стосунках часто настає без зайвого галасу: рутина зливаються з ритуалами, дрібні примхи більше не викликають захоплення, а вечори здаються дежавю. Щось змінюється і це може бути ознакою того, що залишилося не кохання, а звична прив'язаність. Психологи розповіли, як їх розрізнити.

Related video

У статті Forbes клінічний психолог Марк Треверс звернув увагу на дослідження 2021 року, опубліковане в журналі Journal of Marital and Family Therapy, у якому взяли участь понад 1000 пар. Воно засвідчило, що невпевнені стилі прив'язаності, а саме тривожний або той, що уникає, тісно пов'язані з нижчою задоволеністю стосунками та більшою нестабільністю.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Треверс підкреслює різницю між активною симпатією і пасивною прив'язаністю: любов передбачає помічати примхи, обирати присутність і живити цікавість, у той час як прив'язаність часто означає залишатися через інерцію або страх перед змінами.

Важливо

Психолог розповів, як розірвати порочне коло вічних суперечок у родині: існує 2 методи

У своїй статті Траверс вказує, що справжнє кохання ґрунтується на захопленні та постійній емоційній залученості, а не тільки на спільній історії. Навіть після того, як первісна пристрасть згасає, взаємна повага і радість можуть залишитися — і це ознаки глибокого кохання. Навпаки, прив'язаність без зростання має тенденцію чіплятися за минуле, а не залучатися до сьогодення — сумувати за "тим, що було", а не радіти "тим, хто вони є зараз".

У статті APA PsycNet, додається, що позитивні повсякденні взаємодії можуть зрушити прихильність у бік безпеки та балансу. Наприклад, пари, які щодня ведуть підбадьорливі розмови або висловлюють подяку, згодом демонструють меншу схильність до уникнення партнерів Це свідчить про те, що стосунки можуть розвиватися від простого комфорту до активного зв'язку завдяки невеликим, постійним жестам, вважає Треверс.

Якщо іскра згасає, можуть допомогти такі стратегії: приділяти пріоритетну увагу загальній радості, відкрито і без звинувачень говорити про наявну дистанцію і ставити цікаві запитання, що змушують замислитися, як-от "Коли почалися зміни?". Ці кроки не призводять до розриву — вони заохочують навмисне відновлення зв'язку або, як альтернатива, усвідомлене і здорове відпускання.

Дослідження також показали, що пари, які щодня демонструють ритуали вдячності, наприклад, кажуть "спасибі" або роблять невеликі компліменти, як правило, відзначають вищий рівень довгострокової задоволеності, іноді навіть вищий, ніж пари, які планують великі жести на побаченнях.

Раніше Фокус писав про риси характеру, які можуть перешкодити побудувати гармонійні стосунки. Вчені вважають, що важливо звернути увагу насамперед на ці тривожні сигнали потенційного романтичного партнера.

Також Фокус писав про те, як визначити , що рухає другою половинкою — любов чи страх самотності. Дуже важливо розпізнати нездорові стосунки на ранній стадії, щоб уникнути згубних наслідків.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.