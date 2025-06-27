Учені виявили в бурштині зомбі-гриб віком 100 мільйонів років: знахідка налякала їх

Майже 100 мільйонів років тому дві скам'янілі комахи в бурштині відобразили паразитичні гриби в момент атаки, зберігшись у вічній нерухомості. Це відкриття вчених показало світові стародавній "гриб-зомбі" в процесі жахливого акту поневолення і знищення свого господаря.

Related video

Види Paleoophiocordyceps gerontoformicae і Paleoophiocordyceps ironomyiae були докладно описані в дослідженні групи вчених під керівництвом Юхуей Чжуан і його колег, опублікованому в журналі Proceedings of the Royal Society B. Про це моторошне відкриття повідомляє ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У статті описується, як перший вид з'являється із зараженої лялечки мурашки, другий — випирає з голови мухи, спричиняючи неприємні відчуття у тих, хто спостерігає картину. Обидва види відповідають сучасним родичам із роду Ophiocordyceps, відомим як "гриби-зомбі".

Важливо

Вилікували хронічний біль у спині: для цього вчені націлилися на наші "зомбі-клітини"

Незвичайні екземпляри були знайдені в бурштині середнього крейдяного періоду, виявленому в М'янмі, вік якого становить близько 99 мільйонів років. Їхнє збереження дало змогу навіть побачити грибні стебла і поверхні, що несуть спори — структури, що мають вирішальне значення для підтвердження їхньої ідентичності. Ці зображення є прямим доказом існування паразитичних грибів ще в той час, коли динозаври бродили Землею.

Аналізи знахідки показали, що рід, який веде до сучасного Ophiocordyceps, відокремився понад 130 мільйонів років тому, і що перехід між господарями відбувався між жуками, мурахами, мухами і молями, оскільки ці комахи диверсифікувалися разом із квітучими рослинами. Професор Едмунд Ярзембовскі з Лондонського музею природної історії, співавтор дослідження, зазначив, що гриби явно були пристосовані для зараження як мурах, так і мух ще сто мільйонів років тому.

P. ironomyiae і його муха-господар, застиглі в бурштині Фото: Proceedings Of The Royal Society

Він також додав, що ці стародавні паразити, ймовірно, контролювали популяції комах так само, як роблять це і сьогодні. Паразитичні гриби, що збереглися в бурштині, зустрічаються вкрай рідко, оскільки грибні тканини м'які та часто розкладаються. Ці скам'янілості вже допомогли вченим заповнити важливу прогалину в розумінні того, як грибний паразитизм формував стародавні екосистеми навколо себе.

Ці скам'янілості знаходять відгук у мас медіа, через нещодавній інтерес громадськості, викликаний такими художніми творами, як "Останні з нас", але реальна історія зомбі-грибів сягає корінням у найдавнішу біологію. Сучасні види Ophiocordyceps маніпулюють зараженими мурахами, змушуючи їх захоплювати рослинність "смертельним захопленням", помираючи повиснувши на відгалуженнях гілок, що забезпечує ріст гриба і поширення спор над землею. Паралелі між викопними і живими грибами підкреслюють безперервність стратегій життєвого циклу, що охоплюють майже 100 мільйонів років, підкреслили автори.

Ці моторошні, але важливі для науки, сцени, закарбовані в бурштині, показують, як довго існують складні стосунки між господарем і паразитом, впливаючи на еволюцію комах ще з прадавніх часів динозаврів. Вони також підкреслюють вплив крихітних організмів на формування екологічної динаміки у величезному геологічному масштабі.

Раніше Фокус писав про бразильський гриб, який муміфікує своїх жертв. Цей новий вид перетворює жертву на мумію, наповнену соком, а потім з її тіла проростає дивовижне стебло пурпурного кольору.

Також Фокус писав про плани вчених будувати вогнестійкі стіни будівель, виготовлені з грибів. Гриби потрібні не тільки для наповнення нашого шлунка — скоро вони зможуть захистити ваш будинок від пожежі, завдяки новій незвичайній розробці вчених.