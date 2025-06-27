Учені хочуть використовувати нікотин для лікування симптомів COVID: у чому його перевага

У пошуку способів полегшення тривалих симптомів COVID у вчених з'явився несподіваний претендент на відповідь: нікотин. Зазвичай асоційований із засобами для відмови від куріння, нікотин зараз досліджується на предмет його потенціалу для полегшення таких проблем, як затуманення свідомості, втома і задишка у деяких людей.

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У дослідженні, заснованому на гіпотезі, проведеному Марко Лейцке і опублікованому в Bioelectronic Medicine, було представлено чотирьох пацієнтів із тривалим COVID, яких лікували за допомогою щоденних низькодозованих нікотинових пластирів. Усі учасники випробування протягом шести днів відзначили швидке поліпшення стану щодо втоми, слабкості та непереносимості фізичних навантажень, а в тих, хто втратив смак або нюх, ці почуття повністю відновилися протягом шістнадцяти днів, повідомляє The Conversation.

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Лейцке припускає, що SARS-CoV-2 може прикріплятися до нікотинових ацетилхолінових рецепторів (nAChR), порушуючи холінергічну сигналізацію мозку. Нікотин, який має сильнішу спорідненість із цими рецепторами, ніж природний нейротрансмітер ацетилхолін, може витісняти вірусні фрагменти та відновлювати нормальну сигналізацію. Ці рецептори мають вирішальне значення для пам'яті, уваги, настрою, запалення і вегетативних функцій, таких як дихання і частота серцевих скорочень, пропонуючи правдоподібний шлях до полегшення симптомів.

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Крім пластирів, ранні дані також засвідчили багатообіцяючі результати під час використання жувальної гумки і пастилок із низьким вмістом нікотину, які по-різному підвищують рівень нікотину, але зберігають потенційні когнітивні переваги, не спричиняючи залежності в тих, хто не палить.

Альтернативні методи лікування також показали обнадійливі результати: у дослідженні Єльського університету за участю дванадцяти пацієнтів із тривалим COVID гуанфацин (альфа-2А-адреноміметик) поєднувався з N-ацетилцистеїном (NAC). У восьми осіб спостерігалося помітне поліпшення пам'яті, багатозадачності та концентрації уваги. Вважається, що ці ліки діють шляхом зменшення запалення і посилення функції префронтальної кори — двох ключових ділянок, яких торкнулося тривале COVID-пов'язане замутніння свідомості.

Хоча ці початкові результати обнадіюють, експерти підкреслюють, що дані отримані на основі невеликих неконтрольованих вибірок. Вживання нікотину, навіть у вигляді пластирів або жувальної гумки, пов'язане з ризиками, включно з нудотою, запамороченням, залежністю і серцево-судинними ефектами; довгострокові наслідки залишаються невідомими.

Нікотин, крім своєї репутації речовини, що викликає звикання, також міститься в деяких їстівних рослинах родини пасльонових і може модулювати імунну функцію і запалення через nAChR, присутні в імунних клітинах.

Наразі як лікування на основі нікотину, так і схеми лікування гуанфацином + NAC залишаються нерекомендованими для лікування довготривалого COVID, в очікуванні результатів суворих плацебо-контрольованих випробувань. Тим часом зберігаються стандартні рекомендації: поступові фізичні навантаження, збалансоване харчування, якісний сон і розумова стимуляція залишаються основними методами лікування.

Утім слід проявляти обережність до подібної інформації. Будь-яке експериментальне застосування повинно відбуватися лише під медичним наглядом, що підкреслює гостру необхідність у ретельно спланованих клінічних випробуваннях.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити в День відмови від куріння, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.