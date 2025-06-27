Мозок мільйонів людей опинився в небезпеці: вчені звинувачують у всьому популярні напої

Серед учених зростає занепокоєння: повсякденна звичка вживати алкоголь може залишити незгладимий слід у мозку мільйонів. У нещодавньому дослідженні, що ґрунтується на результатах розтинів, вони проаналізували мізки 1781 людини та виявили тривожні зв'язки, які потребують реакції спільноти, медицини та політиків.

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Під час дослідження, опублікованого в журналі Neurology, вчені розділили учасників на чотири групи: ті, хто не п'ють, ті, хто помірно п'ють (до семи порцій алкоголю на тиждень), ті, хто сильно п'ють (вісім і більше порцій), та ті, хто пив раніше. Розтини показали, що у тих, хто помірно п'є, сильно п'ють, а також у тих, хто раніше сильно пиячив, вірогідність гіалінового артеріосклерозу — ушкодження дрібних кровоносних судин у мозку — була значно вищою, ніж у тих, хто не пиячить, повідомляє ScienceAlert.

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Коефіцієнт ризику сягав 1,60 для помірних, 2,33 для тих, хто зловживає, і 1,89 для тих, хто колись зловживав алкоголем. Якщо зосередитися на найзавзятіших питущих, ризик стає ще вищим: у цих людей ймовірність судинних уражень головного мозку була на 133% вищою, заявили автори. Колишні завзяті питущі не сильно відставали, зі збільшенням ризику на 89%, тоді як у тих, хто вживає алкоголь помірно, ризик зріс на 60%.

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Подібні ураження виникають через звуження та ригідність кровоносних судин, що ускладнює кровообіг у мозку — це дрібні ушкодження, які з часом накопичуються. Дослідження також виявило зв'язки з хворобою Альцгеймера. У людей, які вживають алкоголь у великих кількостях, ймовірність утворення клубків тау-білка в тканині мозку була на 41% вищою, а у колишніх алкоголіків — на 31%.

Сплутаність тау-білка є однією з патологічних особливостей хвороби Альцгеймера і свідчить про те, що алкоголь може сприяти нейродегенеративним процесам. Ще більш тривожним є той факт, що колишні алкоголіки демонстрували зменшення маси мозку по відношенню до зросту тіла та отримували найгірші результати в когнітивних тестах, які проводили члени сім'ї. На відміну від них, нинішні помірні та важкі алкоголіки не демонстрували постійного зниження когнітивних функцій.

Крім того, люди, які вживають алкоголь у великих кількостях, як правило, помирають приблизно на 13 років раніше, ніж ті, хто не п'є, заявили автори. Вони обережно зазначають, що це дослідження є спостережним і не доводить причинно-наслідкового зв'язку. Воно ґрунтується на даних, зібраних після смерті, і на інформації про звички вживання алкоголю, наданій сім'ями, обмеженій останніми трьома місяцями життя, що залишає прогалини в розумінні довгострокових тенденцій такої поведінки.

Проте, зростаюча кореляція між споживанням алкоголю і структурними ушкодженнями мозку надає нового виміру дискусії про здоров'я населення у зв'язку з вживанням подібних напоїв.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.