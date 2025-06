У будь-якій їжі ховається серйозна небезпека: вчені дізналися що це і як захистити себе

Звичайний процес відкручування кришки пляшки або зняття пластикової плівки з продуктів може неусвідомлено призвести до потрапляння невидимих і небезпечних частинок у їстівні продукти. Вчені з'ясували ступінь забруднення нашої їжі цією загрозою.

Related video

В оглядовій статті, опублікованій у журналі NPJ Science of Food, було зібрано дані 103 досліджень, які свідчать, що повсякденні дії, як-от відкривання пластикової пляшки, розпакування м'ясних делікатесів або навіть повторне використання пластикової миски, можуть призвести до потрапляння мікропластику та нанопластику до харчових продуктів і напоїв, повідомляє Newsmax.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Провідний автор Ліза Циммерманн зазначила, що це перший систематичний доказ того, що звичайне використання посуду, що контактує з пластиком, може призвести до забруднення їжі. Частинки були виявлені в таких продуктах, як рис, рибні консерви, безалкогольні напої, бутильована вода (в одному дослідженні було виявлено жахливу кількість частинок — 240 000 на літр), чай, пиво, м'ясні делікатеси та інші продукти.

Етапи пакування та переробні машини, в яких використовується пластик, особливо у випадку з продуктами глибокої переробки, сприяють підвищенню рівня мікропластику, заявили автори. Викликає тривогу і той факт, що вчені виявили мікропластик і нанопластик углибині людського тіла: він уже проник у тканини мозку, легенів, печінки, у кров, сечу, кал і грудне молоко.

У дослідженні, опублікованому 7 березня 2024 року в журналі The New England Journal of Medicine, вченими також було виявлено частинки поліетилену і ПВХ у бляшках сонних артерій пацієнтів, що свідчить про приблизно 4,5-кратне збільшення ризику серцевого нападу, інсульту або смерті протягом 34 місяців.

Передбачуваний механізм пов'язаний із запаленням: ці чужорідні частинки можуть подразнювати тканини і нести в собі шкідливі добавки або забруднювальні речовини. Лабораторні дані вказують на окислювальний стрес і зміни імунних клітин як можливі причини.

Навіть скляні ємності не є повністю безпечними. Французькі дослідники виявили, що металеві кришки скляних пляшок, вкриті поліестером, можуть виділяти більше мікропластику, ніж пластикові або алюмінієві банки, хоча просте попереднє промивання кришки скорочує кількість частинок на 60%.

Експерти пропонують практичні запобіжні заходи: віддавайте перевагу зберіганню в сталевих або скляних ємностях, уникайте нагріву їжі в пластику (особливо дитячого харчування або грудного молока), перевіряйте коди перероблення (уникайте коду 3, який може містити фталати) та скорочуйте використання одноразового пластику.

Вчені підкреслюють, що для стримування цього повсюдного забруднення необхідні системні заходи на глобальному рівні контролю, такі як поліпшення дизайну упаковки і регулювання промисловості в усьому світі.

Раніше Фокус писав про те, що таке мікропластик і чим він потенційно небезпечний. Вчені пояснили, що з цим видом пластику не так і чому нам варто насторожитися.

Також Фокус писав про те, де осідає мікропластик у нашому організмі. Дослідники з'ясували, де в нашому організмі збирається все це пластикове сміття.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.