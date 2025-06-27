Короткі відео назвали небезпечними для підлітків: їх вважають причиною багатьох розладів

Нове дослідження з'ясувало, чи можуть відеоролики, які проносяться протягом кількох секунд перед очима, мати глибше значення для психічного здоров'я підлітків. Нещодавнє дослідження, проведене в Китаї, довело, що вони можуть непомітно змінювати ставлення молодих людей до свого тіла і навіть до того, як вони харчуються.

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Професор Ліхен Фань і його колеги очолили дослідження, опубліковане в журналі Psychological Reports, опитавши в жовтні 2022 року 795 китайських школярів віком від 10 до 18 років із трьох шкіл, повідомляє PsyPost.

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Використовуючи тест на ставлення до їжі та перевірені шкали, які вимірювали використання відео, порівняння образу тіла та незадоволеність, команда виявила, що близько 9,2% учасників демонстрували харчову поведінку, яка вважається нездоровою. Дівчатка повідомляли про трохи серйозніші симптоми, сильнішу схильність до порівняння свого тіла і вищий рівень незадоволеності, ніж хлопчики.

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Аналіз даних показав, що активніші користувачі платформ коротких відеороликів повідомляли про серйозніші симптоми розладів харчової поведінки, сильнішу схильність порівнювати своє тіло з тілами, які вони бачили в роликах, і вищий рівень незадоволеності своїм тілом.

Команда Фана підкреслила чіткий гендерний поділ у цій динаміці: для хлопчиків використання відео було більш безпосередньо пов'язане із симптомами розладів харчової поведінки, іноді через пряме невдоволення своїм тілом, тоді як для дівчаток воно більшою мірою сприяло порівнянню тіл, що потім призводило до невдоволення і розладів харчової поведінки.

Автори вказують, що це крос-секційне дослідження, а отже, причинно-наслідковий зв'язок не може бути підтверджений стовідсотково. Немає доказів того, що перегляд коротких відео безпосередньо викликає розлади харчової поведінки, але кореляції, безумовно, викликають тривогу, заявили вони.

Як додатковий коментар, у супутньому огляді групи Фана підкреслюється, що порівняння тіл функціонує як важливий посередник: дівчатка, зокрема, частіше порівнюють себе з худими або ідеалізованими тілами, показаними в коротких роликах. Це порівняння потім викликає невдоволення своїм тілом, збільшуючи ризик розвитку розладів харчової поведінки.

Тим часом в інших дослідженнях, проведених у Китаї, критикують звикання до природи короткоформатних платформ, розроблених для привертання уваги та створення глибокого залучення, що може посилювати ці шкідливі порівняння та поведінку, пов'язану із самооцінкою.

За даними Китайського центру інформації про інтернет-мережу, станом на червень 2023 року понад 1 мільярд осіб використовували платформи для коротких відео, причому неповнолітні переглядали їх у середньому понад 2,5 години на день. Це означає, що багато молодих глядачів проводять багато часу, поглинаючи швидкоплинний, багатий зображеннями контент, який може вплинути на їхню психіку.

Нове дослідження пропонує своєчасний погляд на те, як невеликий і швидкоплинний, на перший погляд, відеоконтент може впливати на психічне здоров'я підлітків у довгостроковій перспективі, і порушує важливі питання для батьків, педагогів і розробників платформ. Хоча причинно-наслідковий зв'язок не підтверджено, взаємозв'язок між інтенсивним використанням коротких відео, порівнянням тіл і порушенням харчової поведінки є та вказує на необхідність поінформованості і, можливо, вжиття проактивних заходів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.