Вушна сірка здатна вказати на небезпечну хворобу до її розвитку: у цьому вченим допоміг ШІ

Нещодавно вчені виявили, що наша вушна сірка може бути чудовим маркером майбутніх руйнівних хвороб. Вони з'ясували ключові ознаки захворювань, що може поліпшити їхню ранню діагностику.

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У нещодавньому дослідженні, проведеному вченими з Університету Чжецзян, було проаналізовано виділення з вушних каналів 209 осіб — 108 з діагнозом хвороби Паркінсона і 101 без нього. За допомогою газової хроматографії та мас-спектрометрії команда ідентифікувала чотири летких органічних сполуки (ЛОС) — етилбензол, 4-етилтолуол, пентанал і 2-пентадецил-1,3-діоксолан, які значно різнилися між двома групами. Вважається, що ці молекули відображають ланцюжок запалення, клітинного стресу та нейродегенерації, характерний для ранньої стадії хвороби, повідомляє ScienceAlert.

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Перетворивши дані на діагноз, команда створила систему штучного інтелекту (AIO), навчену на цих профілях ЛОС. Модель досягла точності близько 94% у розрізненні пацієнтів із хворобою Паркінсона, що є багатообіцяючим доказом концепції неінвазивного і недорогого методу скринінгу на предмет її наявності.

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Система AIO поєднує в собі технологію швидких датчиків зі згортковими нейронними мережами, націленими на створення майбутніх діагностичних пристроїв для використання біля ліжка хворого.

Хоча дослідження було проведене на невеликій когорті пацієнтів з одного центру в Китаї, його результати підкріплені суворими рецензованими доказами: робота опублікована в журналі Analytical Chemistry. Вона також була опублікована Американським хімічним товариством і висвітлена великими науковими та медичними виданнями.

Раніше проведені дослідження показали, що люди з хворобою Паркінсона можуть мати характерний запах тіла через зміни складу шкірного сала. Вушна сірка, що знаходиться всередині вуха, менш схильна до впливу навколишнього середовища, що робить її більш стабільним середовищем для виявлення цих хімічних змін.

Проте експерти закликають до обережності. Біохімік Хао Донг і його колеги наголошують на необхідності розширити дослідження, охопивши кілька стадій захворювання, різні центри та ширші етнічні вибірки, перш ніж розглядати можливість клінічного застосування. Клініцисти також хочуть побачити повторення і пряме порівняння зі встановленими методами діагностики.

Ця стратегія скринінгу на основі аналізу вушної сірки може доповнити поточні клінічні оцінки та нейровізуалізацію, пропонуючи швидкий, безболісний і доступний інструмент першої лінії — особливо цінний у районах з обмеженим доступом до фахівців. У разі підтвердження його ефективності це може прискорити діагностику, полегшуючи більш раннє терапевтичне втручання, коли це найбільш важливо.

Раніше Фокус писав про те, де саме зароджується хвороба Паркінсона. Нове дослідження показало, що шлях від проблем з кишечником до хвороби Паркінсона може бути коротшим, ніж ми могли собі уявити.

Також Фокус писав про незвичайну стратегію боротьби з хворобою Паркінсона, виявлену вченими. У новому дослідженні вченими було відкрито унікальний і інтригуючий процес клітинного очищення за участю білка оптіневріна, що відкриває нові перспективи в боротьбі з хворобою Паркінсона.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.