Учені змогли запобігти частій втраті зору: ключем до успіху став унікальний білок

Незначна зміна в обробці холестерину може незабаром забезпечити захист від "тихого викрадача зору" і, можливо, навіть захистити серце. Учені заявили, що вони знайшли білок, який допомагає уникнути втрати здатності бачити.

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Нещодавно дослідники з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі під керівництвом Раджендри С. Апте та Алі Джавахері виявили дивовижний зв'язок між аполіпопротеїном M (ApoM) та ранньою віковою макулярною дегенерацією (AMD) — захворюванням, що непомітно позбавляє центрального зору мільйони людей, старших за 50 років. Їхнє дослідження, опубліковане в Nature Communications, показало, як цей невеликий білок, уже відомий своєю протизапальною роллю, може допомогти запобігти накопиченню шкідливих ліпідних відкладень під сітківкою, повідомляє Popular Mechanics.

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Наукова робота вчених почалася з простого спостереження: у пацієнтів з AMD рівень ApoM у крові був значно нижчим, ніж у здорових людей. Команда підтвердила це, проаналізувавши зразки плазми людини. Паралельно з цим на мишачих моделях, створених для імітації перенавантаження сітківки холестерином, підвищення рівня ApoM, або шляхом генетичного посилення, або шляхом переливання плазми, значно зменшило накопичення холестерину під пігментним епітелієм сітківки (RPE), покращило функцію світлочутливих фоторецепторних клітин і полегшило ранні симптоми, схожі на AMD.

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Заглиблюючись у вивчення механізму, дослідники виявили, що ApoM працює в тандемі зі сфінгозин-1-фосфатом (S1P), сигнальним ліпідом. Ця пара активує рецептор S1P 3 на клітинах RPE, який, своєю чергою, стимулює лізосомальну кислотну ліпазу — це, по суті, "збиральна бригада" клітини, яка переробляє холестерин та інші жири за допомогою лізосомального ліпідного катаболізму. Без цього шляху клітини RPE насилу переробляють відходи, що надходять, що викликає ті самі запальні ушкодження, що призводять до сухої форми AMD, відомої як географічна атрофія.

Шлях ApoM-S1P, мабуть, відіграє захисну роль у клітинах серцевого м'яза. Попередні кардіологічні дослідження Джавахері показали, що у пацієнтів із серцевою недостатністю також спостерігається зниження рівня ApoM. Відновлення його рівня в моделях на мишах допомогло очистити ліпідні відкладення і покращило стійкість клітин, що вказує на спільний механізм між захворюваннями очей і серця.

Апте наголосив, що наявні методи лікування AMD, як-от ін'єкції анти-VEGF та інгібітори комплементу, тільки сповільнюють прогресування захворювання і спрямовані на симптоми пізньої стадії — вони не відновлюють пошкодження. На відміну від них, втручання на основі ApoM можуть діяти набагато раніше, потенційно запобігаючи самому розвитку захворювання.

Апте і Джавахері спільно заснували Mobius Scientific, біотехнологічний стартап, підтримуваний Вашингтонським університетом. Компанія, заснована 2022 року, прагне перетворити ці відкриття на методи лікування, які системно підвищують рівень ApoM, націлені на ранню стадію AMD і пов'язані з нею серцеві захворювання.

AMD — це не тільки захворювання очей, воно має багато спільного із серцево-судинними захворюваннями. Обидва захворювання супроводжуються накопиченням ліпідів і запаленням, що дає змогу припустити, що методи лікування одного з них можуть бути ефективними і для іншого. Приблизно 20% випадків пізньої стадії AMD переходять у "вологу" форму, але суха AMD, що характеризується географічною атрофією, становить більшість випадків і в даний час не піддається лікуванню.

Дослідження виділило ApoM як багатообіцяючого захисника старіючих очей і, можливо, старіючих сердець. Його здатність мобілізувати власні очисні системи організму дає надію на збереження зору ще до початку пошкоджень і може врятувати мільйони людей від сліпоти.

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