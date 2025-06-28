Виявлено третій вимір часу: він може знищити саме поняття простору

Нещодавно геолог з Університету Аляски у Фербенксі висунув незвичайне припущення про те, що час має три виміри, а простір — лише його побічний продукт. Така теорія може серйозно змінити світ фізики, якщо пройде перевірку тим самим часом і наукою.

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У дослідженні за авторством Гюнтера Клетечка, опублікованому в журналі Reports in Advances of Physical Sciences, вченим пропонується математична модель, в якій час розширюється в трьох осях, подібно до того, як це відбувається з простором у нашому повсякденному сприйнятті. Як повідомляє Futurism, у рамках цієї структури звичні виміри простору виникають як вторинні прояви глибшої часової основи за твердженням автора.

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Модель Клетечка — це не просто філософська фантазія вченого, вона претендує на відтворення реальних даних. Його рівняння, мабуть, передбачають маси електронів, мюонів і кварків, розв'язуючи основну загадку, на яку наявна Стандартна модель досі не дає відповіді. Теорія також зберігає причинно-наслідковий зв'язок, гарантуючи, що причини передують наслідкам, навіть у разі переплетення більш масштабних змінних часу.

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Хоча відгомони цієї ідеї сягають ще американського фізика-теоретика Іцхака Барса та інших дослідників додаткових часових вимірів за екстремальних енергій, їхні ранні версії залишалися здебільшого абстрактними. Клетечка формулює свою версію як експериментально спростовувану, принаймні в принципі, припускаючи, що високоенергетичні процеси або ранній всесвіт можуть розкрити науці характерні ознаки тривимірного часу.

Однак варто розуміти, що дослідження вченого опубліковано тільки в нішевому журналі, який не проходить суворої експертної оцінки провідних учених-фізиків, як це відбувається в профільних виданнях. Воно не було опубліковане в основних фізичних журналах, як-от Physical Review або Science Advances, і поки що не підтверджене незалежними повтореннями або експериментальними доказами. В академічних же колах авторитет журналів і показники впливу є ключовим показником значущості твердження.

Проте, пропозиція Клетечка робить сміливий крок уперед у пошуках "теорії всього", довгоочікуваного об'єднання квантової механіки і гравітації. Якщо час дійсно володіє тією прихованою властивістю, яку він описує, то такі повсюдні явища, як квантова суперпозиція або гравітаційне об'єднання, можуть знайти більш природне місце в сучасній науці — але тільки в тому разі, якщо будуть прогнози, які можна буде перевірити, і якщо інші експерти зможуть ретельно вивчити математику, що стоїть за науковою роботою.

Додаткові часові виміри — це далеко не наукова фантастика і доля мрійників: фізики іноді використовують додаткові тимчасові координати в передових теоріях, таких як голографія або теорія струн, хоча зазвичай в абстрактних, неспостережуваних формах. Пропозиція ж Клетечки ґрунтується на приведенні таких концепцій у відповідність до наявних у вчених даних.

Загалом, ця ідея тривимірного часу — інтригуюча і неортодоксальна. Але вона залишиться такою, доки не увійде в широкий науковий дискурс — через високопрофільне рецензування, незалежний розвиток і, можливо, навіть експериментальну фальсифікацію. А поки що вона яскраво нагадує нам, що в спробах пояснити космос навіть сам час може таїти в собі нерозкриті таємниці.

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