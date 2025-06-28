Виявлено нове джерело поширення вірусу Марбург: у небезпеці можуть бути мільйони

Біля входу в печеру Пайтон в Уганді, де мешкають і гніздяться тисячі єгипетських плодоядних кажанів, звичайна поведінка диких тварин призвела до відкриття, що має серйозні наслідки для глобальної охорони здоров'я. Ці кажани є відомими переносниками вірусу Марбург — близького родича Еболи й одного з найбільш смертоносних вірусів, відомих науці.

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Те, що було виявлено поруч із цією колонією кажанів, не було частиною операції з нагляду за захворюваннями, а скоріше несподіваним результатом місцевого природоохоронного проєкту, що має зовсім іншу спрямованість, повідомляє The Conversation.

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Спостереження, що відкрило вченим нову небезпеку, очолив 25-річний студент Боско Атукватсе, який працює в проєкті Kyambura Lion Project за підтримки вченого-еколога і співзасновника цієї ініціативи. Встановивши камери стеження навколо печери в національному парку Королеви Єлизавети, Атукватсе і його команда за чотири місяці зафіксували 261 випадок нападу хижаків.

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Вченими було зафіксовано, що принаймні 14 різних видів, включно з леопардами, блакитними мавпами, пітонами, коронованими орлами та нільськими варанами, полювали на кажанів, які є носіями вірусу Марбург, або харчувалися їхнім падлом. Деякі кадри навіть показали рідкісні види поведінки хижаків, наприклад, блакитні мавпи ловили кажанів прямо в їхніх гніздах, а орли-рибалки — у польоті.

Хоча в попередніх дослідженнях вченими вже було виявлено два основні шляхи поширення вірусу Марбург — люди, які входять до печер, населених кажанами, або ті, хто вживає в їжу фрукти, заражені кажанами, це спостереження додає третій, раніше не задокументований шлях, стверджує Александр Річард Брачковскі, науковий співробітник Центру планетарного здоров'я і групи зі сталого збереження університету Гріффіта.

Хижацтво та падальництво серед диких тварин можуть сприяти поширенню вірусу екосистемами та, потенційно, наближенню до людей. Це відкриття має велике значення, оскільки є першим великомасштабним візуальним документуванням такої взаємодії між кількома видами в резервуарі зоонозного вірусу, що досі існувало здебільшого в теорії.

Не менш тривожною була присутність людей в околицях цього місця. Понад 400 осіб, багато з яких були туристами, були зняті на камеру, коли вони наближалися до входу в печеру без захисного спорядження. Деякі стояли всього за кілька метрів від колонії кажанів, незважаючи на те, що Управління дикої природи Уганди позначило безпечний оглядовий майданчик приблизно за 35 метрів від входу. Така поведінка не тільки порушує правила парку, а й збільшує ризик зараження зоонозними захворюваннями.

Результати дослідження, опубліковані як препринт на bioRxiv, підкреслюють важливість знань про місцеву екологію і роль польового спостереження. Робота Атукватсе показує, як важливі відомості про екологію захворювань можна отримати за допомогою простих інструментів і обґрунтованих спостережень, а не дорогих лабораторних установок. Виявивши потенційний новий шлях поширення, це дослідження вносить конкретні дані в галузь підготовки стримування вірусу, яка досі в основному спиралася на припущення і моделі.

Єгипетські кажани розвинули сильну противірусну імунну відповідь, яка дозволяє їм бути пасивними носіями вірусів, таких як Марбург, без прояву ознак захворювання. Ці адаптації, включно з посиленням активності природних кілерних клітин та інтерферону, наразі вивчаються, щоб зрозуміти, як такі віруси залишаються стабільними в організмах диких тварин.

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