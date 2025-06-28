Найкрихітніший орган у світі створили вчені: він може врятувати тисячі сердечників

Дослідники розробили вирощені в лабораторії тканини серця, які поводяться набагато більше, ніж дорослий серцевий м'яз, що потенційно може поліпшити вивчення і лікування дитячих серцевих захворювань. Ці крихітні моделі серця, відомі як кардіальні органели, можуть запропонувати новий і простий спосіб тестування ліків і розуміння серцевих захворювань.

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Роботу зі створення кардіальних органоїдів виконали вчені з Медичного дослідницького інституту QIMR Berghofer, Дитячого дослідницького інституту Мурдока і Королівської дитячої лікарні в Мельбурні, повідомляє QIMR Berhhofer. Їхні результати були опубліковані в журналі Nature Cardiovascular Research.

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Кардіоорганоїди були створені з плюрипотентних стовбурових клітин людини, які можуть розвиватися в будь-який тип клітин. Загальною проблемою при використанні цих клітин для моделювання серцевої тканини є те, що вони зазвичай залишаються незрілими. У цьому випадку команда використовувала сигнали, що імітують ефекти фізичних вправ, щоб допомогти клітинам дозріти і розвинути риси, схожі з дорослим серцевим м'язом.

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Органели були використані для вивчення десмоплакінової кардіоміопатії, рідкісного генетичного захворювання, що призводить до рубцювання і ослаблення функції серця. У вирощеній у лабораторії тканині захворювання розвивалося аналогічно тому, як воно проявляється у реальних пацієнтів. Органели показали рубцювання і зниження насосної здатності. Потім дослідники протестували нову групу ліків, званих інгібіторами BET. Ці ліки допомогли відновити функцію пошкодженої тканини, показавши, що модель може бути корисною для тестування методів лікування.

Для підтримки своїх моделей вчені використовували зразки з Мельбурнського дитячого банку серцевої тканини. Це допомогло їм зіставити поведінку вирощених у лабораторії сердець із реальними даними пацієнтів, підвищивши точність результатів. За словами Джеймса Хадсона, одного з провідних дослідників, можливість тестувати методи лікування на багатьох органелах одночасно може зробити розробку ліків більш швидкою і надійною.

Кожен органоїд має розмір всього близько одного міліметра, але містить десятки тисяч серцевих клітин. Вони розроблені так, щоб імітувати не тільки зовнішній вигляд, а й функції та реакцію на ліки реальної серцевої тканини, пропонуючи детальніший і послідовніший спосіб вивчення серцевих захворювань у лабораторних умовах.

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