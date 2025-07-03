У людей, які лягають спати раніше, знайшли величезну перевагу: як вона змінює їхнє життя

Нове дослідження показало, що всім відома порада "рано лягати, рано вставати" може мати більше значення, ніж вважалося раніше, особливо для тих, хто прагне вести активний спосіб життя. Просто перенісши час відходу до сну на кілька годин раніше, люди можуть значно підвищити рівень певної активності, ставши здоровішими.

Related video

Дослідження, проведене під керівництвом Програми дослідження сну і циркадних ритмів Університету Монаша за участю майже 20 000 осіб, які носили фітнес-трекери WHOOP протягом усього року, вивчало, як час сну впливає на фізичну активність наступного дня, повідомляє HealthDay.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Люди, які звикли лягати спати рано, близько 21:00, наступного дня виконували приблизно на 30 хвилин більше помірних та інтенсивних фізичних вправ порівняно з тими, хто лягав спати о 1:00. Навіть порівняно із середнім часом відходу до сну о 23:00, ранні пташки все одно примудрялися провести на 15 хвилин більше в активному режимі.

Важливо

Ефективний спосіб виспатися: вчені назвали найкращу позу для сну

Дослідження, опубліковане в журналі PNAS, не тільки виявило відмінності між людьми, а й проаналізувало коливання в режимі сну кожної людини. Результати показали, що в ті ночі, коли людина лягала спати раніше, ніж зазвичай (але спала стільки ж годин), вона була активнішою наступного дня. І навпаки, триваліший сон або пізніша звичка лягати спати, ніж зазвичай, були пов'язані зі зниженням рівня активності, що свідчить вченим про те, що не тільки об'єм сну, а й його час відіграють вирішальну роль.

Провідний дослідник Джош Леота описав цей феномен як "соціальний зсув часових поясів" — коли природні цикли сну опівнічників вступають у конфлікт із типовим графіком роботи з 9 до 5, що призводить до погіршення якості сну, денної втоми і зниження мотивації до фізичних навантажень.

Старша дослідниця Еліз Фейсер-Чайлдс підтримала цю точку зору: кращі результати в спорті були пов'язані не тільки з великою кількістю сну, а й з більш гармонійним узгодженням внутрішнього біологічного годинника і фактичного часу відходу до сну.

У світлі цих результатів дослідники пропонують переорієнтувати кампанії з охорони здоров'я населення з окремого просування сну і фізичної активності на єдиний підхід, що заохочує більш раннє відходження до сну. Така стратегія може органічно збільшити щоденну фізичну активність без додаткових мотиваційних тактик.

Хоча в дослідженні не розглядалися певні причинно-наслідкові зв'язки, воно пропонує просту зміну способу життя з потужним ефектом доміно, вважають автори. Вкладіться спати раніше, зберігайте стабільну тривалість сну та зміцнюйте власний циркадний ритм організму, щоб таким чином підготуватися до активнішого стану вже наступного дня.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно відбивається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.