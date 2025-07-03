Психолог розповів про очевидну ознаку швидкого вигорання: як її можна виявити заздалегідь

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Поведінкова модель, що визначається як постійне виконання більшого, ніж належить, відома як надфункціонування, пов'язана з такими психологічними рисами, як тривожність і співзалежність. Вона часто розвивається в середовищі, де відповідальність і емоційна регуляція несвідомо покладаються на одну людину, повідомляє Forbes. Ця тенденція може проявлятися у стосунках, на роботі або навіть у повсякденному спілкуванні. Зазвичай її хвалять, бо вона виглядає як відповідальність, але її довгостроковий вплив на психічне здоров'я та міжособистісний баланс може бути значним.

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Дослідження, опубліковане в журналі Contemporary Family Therapy, вивчало концепцію "диференціації особистості", яка є центральною ідеєю теорії сімейних систем Боуена. Це стосується здатності людини залишатися емоційно пов'язаною з іншими, не зливаючись із ними емоційно, пояснює психолог Марк Треверс. Люди з низькою диференціацією схильні вбирати емоції інших і почуватися відповідальними за їхнє благополуччя, що часто призводить до тривожності та надфункціонування.

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Дослідження за участю студентів університетів показало, що ті, у кого диференціація низька, відчувають більше пов'язаних зі стресом фізичних симптомів, як-от головні болі й утома, поряд із вищим рівнем соціальної тривожності.

Ще одна проблема, пов'язана з перенапруженням — це нездатність відпочивати без почуття провини, вважає Треверс. Для багатьох відпочинок інтерпретується не як необхідність, а як щось, що можна заслужити тільки після виконання всіх можливих завдань. Таке мислення особливо поширене серед людей, які пов'язують свою самооцінку з продуктивністю.

Дослідження 2018 року, опубліковане в журналі Frontiers in Psychology, вивчало взаємозв'язок між перфекціонізмом і безсонням. Результати засвідчили, що страх припуститися помилки і невпевненість у собі спричиняли емоційне перезбудження перед нічним відпочинком, що сприяло порушенням сну. Ці емоції — жаль, сором і почуття провини, часто виникають через сприйняття невдач або незавершених завдань і відображають те, як внутрішній тиск може порушувати основні потреби, такі як відпочинок, пояснює Треверс.

Надфункціонування також може проявлятися в поведінці, що нагадує контроль. До них належать мікроменеджмент завдань, небажання делегувати повноваження або відчуття дискомфорту, коли інші беруть на себе ініціативу. У рамках довгострокового дослідження в галузі консультативної психології впродовж кількох років проводили моніторинг дорослих з метою проаналізувати, як перфекціонізм і сприйманий контроль впливають на психічне здоров'я. Особи з високим рівнем самокритичного перфекціонізму і низьким почуттям контролю з часом відчували посилення тривоги і депресії. Це показує, як постійний тиск на себе в поєднанні зі сприйманою відсутністю можливості впливати на ситуацію може знижувати емоційну стійкість.

Подібна надмірна функціональність не є стійкою, попереджає Треверс. Накопичення обов'язків у поєднанні з пригніченими реакціями на стрес часто призводить до вигорання та емоційної втоми. Щоб розпізнати цю модель, необхідно спостерігати не тільки за діями, а й за мотивами, що лежать в їхній основі, такими як страх невдачі або дискомфорт від невизначеності. Коригування цих моделей починається з практичних кроків, як-от навчитися робити паузи, делегувати повноваження і терпіти дискомфорт, не поспішаючи розв'язувати всі проблеми, радить психолог.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.