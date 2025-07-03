Популярні засоби для схуднення виявилися небезпечними: вони можуть бути причиною панкреатиту

Мільйони людей вітали агоністи рецепторів GLP-1, як-от оземпік і веговi, як проривні методи лікування діабету та ожиріння, але нова зростаюча заклопотаність вчених і лікарів щодо здоров'я підшлункової залози тих, хто вживає препарати, вже кинула тінь на них.

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Влада Великої Британії закликає тих, кого госпіталізували з важким панкреатитом після використання подібних препаратів, звернутися до них, сподіваючись визначити, чи може генетична схильність відігравати якусь роль, чи за цими випадками стоять зовсім інші причини, повідомляє ScienceAlert.

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Очолюючи цю ініціативу, британське Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів (MHRA) і Genomics England запустили ініціативу Yellow Card Biobank. Пацієнти, у яких розвинувся панкреатит під час приймання препаратів GLP-1, запрошуються повідомити про свої випадки та здати зразки слини для генетичного аналізу.

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Доктор Елісон Кейв, директор з безпеки MHRA, зазначила, що до третини побічних ефектів ліків у майбутньому можна буде запобігти за допомогою генетичного скринінгу, що також дасть змогу медицині заощадити величезні суми грошей на рік на госпіталізації. Наразі у Великій Британії зареєстровано майже 400 випадків гострого панкреатиту, пов'язаних із застосуванням препаратів GLP-1; приблизно 181 з них пов'язаний із застосуванням препарату монжаро на основі тирзепатиду. До цього лікарями також згадувалося близько 10 випадків смерті, хоча прямий причинно-наслідковий зв'язок між ними і прийомом препаратів залишається недоведеним.

Експерти наголошують, що відомі дані клінічних випробувань показують, що панкреатит виникає менш ніж у 0,5% пацієнтів і цей показник наразі не перевищується за реального застосування, але прозорість і детальне розслідування мають життєво важливе значення для мільйонів людей, які потенційно можуть опинитися в небезпеці.

Препарати GLP-1 імітують природний гормон глюкагоноподібний пептид-1, що регулює рівень цукру в крові та пригнічує апетит. Семаглутид (у препаратах оземпік, вегові) діє тільки на рецептори GLP-1, тоді як тирзепатід (монжаро, зепбаунд) додатково впливає на рецептори GIP для посилення ефекту.

Незважаючи на їхнє широке визнання, науковці вже добре задокументували такі побічні ефекти, як нудота, проблеми з травленням і ті самі рідкісні випадки панкреатиту. Клінічні рекомендації наголошують на необхідності медичного спостереження, плавного поступового збільшення дози та видачі рецептів лише навченими фахівцями. Тим часом, більшість випадків панкреатиту виявляються пов'язаними з жовчними каменями або вживанням алкоголю; GLP-1 становлять лише невелику частину випадків, на даний момент.

У той час як тривають подальші дослідження в цій важливій галузі, пацієнтам рекомендується продовжувати прийом цих препаратів тільки під постійним медичним наглядом і негайно повідомляти про будь-які тривожні симптоми, особливо про постійні болі в животі або спині.

Раніше Фокус писав про те, скільки людство втратило років життя через ожиріння. Автори дослідження пропонують запровадити профілактичні та терапевтичні стратегії на загальних рівнях, щоб знизити навантаження на глобальну охорону здоров'я, адже показники продовжують зростати.

Також Фокус писав про те, чи можна харчуванням замінити препарат для схуднення. Оземпік, поряд з близьким за дією препаратом Вегові, викликав широкий розголос і дебати в суспільстві.

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