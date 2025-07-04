Татуювання обманюють нас: учені з'ясували, які наші висновки про них майже завжди неправильні

Натяк на щось знайоме може пробудити в людей цікавість, але істинний сенс татуювання часто залишається прихованим під поверхневими враженнями. Вчені нарешті змогли поглянути на нього за допомогою науки, давши чіткі пояснення деяким натільним малюнкам.

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Дослідники з Мічиганського державного університету під керівництвом психолога Вільяма Дж. Чопіка нещодавно вивчили, як спостерігачі формують судження про особистість, ґрунтуючись виключно на татуюваннях. У дослідженні, опублікованому в Journal of Research in Personality, взяли участь 274 дорослих (віком від 18 до 70 років), які мали принаймні одне татуювання.

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Учасники наукової роботи пройшли тест "Велика п'ятірка" для оцінки особистості та поділилися фотографіями й особистим значенням своїх татуювань. Оцінка особистості "Велика п'ятірка" — це психологічна модель, яка вимірює п'ять ключових рис — відкритість, сумлінність, екстраверсію, угодовство і невротизм, для опису людської особистості. Потім 30 експертів у галузі психології оцінили особистості цих людей з татуюваннями, ґрунтуючись виключно на зображеннях їхніх татуювань.

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Результати показали, що яскраві, веселі татуювання, як-от квіти або оптимістичні зображення, змушували спостерігачів оцінювати їхніх власників як більш приємних. І навпаки, татуювання з тематикою смерті, як правило, викликали оцінки нижчої приємності. Свідомість була пов'язана з татуюваннями, які виглядали добре виконаними та образотворчими, в той час як екстраверсія асоціювалася з більшими або більш традиційними дизайнами.

Невеликі татуювання або татуювання на тему смерті створювали враження вищої невротичності, а великі татуювання із зображеннями, а не з написами, розглядалися як ознака відкритості до нових вражень.

Однак, на подив учених, майже всі ці припущення виявилися недостовірними. Лише одна риса — відкритість, мала справжню кореляцію: люди з нетрадиційними дизайнами справді були більш відкриті до нових вражень. Чопік підкреслив, що хоча спостерігачі "постійно" формують враження про особистість на основі татуювань, їхні оцінки "не відповідають реальності" щодо більшості рис.

Це відкриття є цінним нагадуванням: татуювання можуть привертати увагу, але вони не завжди відображають справжню сутність людини. Значення, закладені в татуюваннях, як-от череп і пістолет, можуть просто відображати естетичні уподобання або прихильність до якогось фан-клубу, а не агресію.

З історичної точки зору, татуювання мають набагато глибше коріння, ніж сучасна культура. Найстаріші відомі татуювання належать крижаній людині Еці, чиї 61 татуювання на основі вуглецю — прості крапки та лінії — прикрашали області, уражені хронічним болем, близько 3250 року до нашої ери. Дослідники припускають, що вони служили терапевтичним цілям, можливо, подібним до ранньої акупунктури, а не декоративним або виразним функціям. Татуювання Еці, нанесені за допомогою вугілля і дрібних надрізів, були повністю зафіксовані тільки після того, як мультиспектральна візуалізація виявила приховані сліди на його грудях, внаслідок чого їхня загальна кількість і досягла 61.

Хоча люди природним чином судять за зовнішнім виглядом оточуючих, включно з їхніми татуюваннями, такі судження рідко мають глибоке психологічне і точне значення, з'ясували автори. Чорнило може нести особисте значення, вираз або естетичний смак, але їхнє справжнє значення часто лежить під шкірою — і за межами наших миттєвих оцінок.

Раніше Фокус писав про створення вченими імплантату у вигляді татуювання на серці, здатного фіксувати і лікувати аритмію. Новий графеновий серцевий імплантат легко коригує аномальні ритми за допомогою світла.

Також Фокус писав про те, що мільйони людей опинилися під загрозою розвитку лімфоми, пов'язаного з тату. Вчені з'ясували, що, незалежно від розміру, вони значно підвищують ризик розвитку небезпечного виду раку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.