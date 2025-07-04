Неоперабельний рак легенів перемогли: нова хіміоімунотерапія стала відповіддю хворобі

Коли лікарі кажуть, що рак легенів не може бути видалений хірургічним шляхом, це звучить як вирок. Але нові дослідження показали, що для деяких пацієнтів поєднання стандартних ліків і нових імунних методів лікування може фактично зменшити ці складні пухлини настільки, що їх можна буде видалити.

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У дослідженні, проведеному Інститутом раку Дана-Фарбера за сприяння Меморіального центру Слоуна-Кеттерінга в Нью-Йорку та онкологічного центру в Римі, брали участь 112 осіб з недрібноклітинним раком легенів III стадії. Цим пацієнтам було сказано, що їхні пухлини занадто великі або їхнє видалення занадто ризиковане, повідомляє OncLive. Їм було призначено поєднання хіміотерапії та препарату, що блокує PD-1 або PD-L1 — білки, які зазвичай допомагають раковим клітинам ховатися від імунної системи.

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Після цього лікування лікарі виявили, що троє з чотирьох пацієнтів нарешті могли пройти операцію. І серед них приблизно у третини не було виявлено жодних ознак раку у видаленій тканині. Рак легенів III стадії зазвичай важко піддається лікуванню. На цій стадії пухлина поширилася на прилеглі ділянки грудної клітки, що робить операцію ризикованою або неможливою. Досі більшість цих пацієнтів отримували тільки хіміотерапію або променеву терапію, які не завжди дають результат. Але цей новий підхід — використання імунної системи для атаки раку перед операцією, дає деяким пацієнтам реальний шанс на виживання.

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Були явні ознаки того, хто отримав найбільшу користь. Пацієнти з високим рівнем PD-L1, білка, який блокує імунну відповідь, з набагато більшою ймовірністю не мали раку після лікування. Вони також жили довше без рецидиву раку. Але не у всіх все пройшло добре. Люди, у яких пухлини мали певні генні мутації, такі як KRAS плюс STK11 або KEAP1, не реагували на цю комбінацію методів лікування.

Серед пацієнтів, які перенесли операцію, середній термін до рецидиву або погіршення стану становив понад чотири роки. Для тих, у кого рак не залишився у видаленій тканині, цей термін був ще довшим — настільки, що дослідники поки не змогли його виміряти. Цей результат обнадіює, але дослідження, опубліковане в журналі JAMA Oncology, було спостережливим, тобто в ньому просто аналізувалося те, що сталося, а не порівнювалися один метод з іншим у контрольованому випробуванні.

Аналогічне імунологічне лікування під назвою дурвалумаб уже було схвалено для допомоги пацієнтам із цим видом раку легенів після променевої терапії. Це зміцнює надію вчених на те, що призначення цих препаратів на більш ранній стадії, до операції, може стати новим стандартом, якщо подальші дослідження підтвердять ці результати.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.