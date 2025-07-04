Несподіваний ефект: препарат від діабету прибрав мігрень швидше за знеболювальне

Препарат, спочатку призначений для лікування діабету, може допомогти зупинити мігрень, даючи надію людям, яким не допомагають інші методи лікування. Такого висновку дійшли італійські дослідники після тестування препарату з тієї самої групи, що й оземпік і вегові, на людях із частими, важковиліковними мігренями.

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У невеликому випробуванні за участю 31 людини з ожирінням і хронічною мігренню учасники щодня вводили собі ліраглутид протягом 12 тижнів. До лікування у них було близько 20 днів із мігренню на місяць. Після лікування це число знизилося до приблизно 11 — майже вдвічі. Ці результати не залежали від того, скільки ваги вони втратили, від їхнього віку, статі або інших ліків, які вони приймали.

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Ця група ліків, званих агоністами рецепторів GLP-1, діє шляхом копіювання природного гормону, який допомагає організму регулювати рівень цукру в крові та відчувати ситість після їжі. Тому вони широко використовуються для лікування діабету та схуднення. Але ці гормоноподібні ліки також взаємодіють з багатьма органами, включно з мозком. Саме на цьому етапі процес і став цікавим для дослідників.

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Вчені вважають, що ці препарати можуть допомогти при мігрені, знижуючи тиск усередині черепа. Дослідження на тваринах показали, що вони можуть зменшувати кількість рідини в головному і спинному мозку, що може полегшити головний біль. Деякі учасники дослідження повідомили, що відчули поліпшення всього за кілька тижнів, що підтверджує припущення про те, що препарат може чинити прямий вплив на мозок, а не просто сприяти схудненню.

Дослідження було опубліковано в журналі Headache і представлено на великій європейській конференції з неврології. Вчені, такі як Сімоне Брака, який очолював дослідження, кажуть, що необхідні додаткові дослідження за участю більших груп, щоб зрозуміти, як діє препарат і чи можуть допомогти інші подібні препарати, такі як семаглутид.

Близько 1 з 7 осіб у всьому світі страждає на мігрень. Багато з них не отримують значної допомоги від доступних нині препаратів. Тому ці попередні результати, хоча й не остаточні, викликають великий інтерес. Вони вказують на новий спосіб лікування одного з найпоширеніших та найбільш інвалідизуючих видів головного болю.

Спочатку ці препарати, які тепер можуть допомогти мільйонам людей з головним болем, були розроблені, щоб допомогти людям з діабетом контролювати рівень цукру в крові. Але зараз їх досліджують на предмет можливого впливу на мозок, печінку, серце та інші органи через їхні унікальні особливості.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.