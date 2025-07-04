Учені дізналися, в якій формі цукор найнебезпечніший для нас: нею виявилася зовсім не їжа

У науці про харчування з'явилося дослідження, яке засвідчило, що ризик для здоров'я може становити не тільки сам цукор, а й те, як саме він споживається. Його результати вказують на незвичайний дисбаланс: спосіб надходження цукру в організм може визначати, наскільки він дійсно небезпечний.

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У великому огляді, опублікованому в журналі Advances in Nutrition, було проаналізовано майже 30 досліджень, проведених на різних континентах за участю понад півмільйона людей. Провідна дослідниця Карен Делла Корте, кандидатка наук з Університету Бригама Янга, наголосила, що цукор у напоях, газованих напоях, енергетичних напоях і навіть фруктових соках, несе значно вищий ризик, ніж цукор у твердій їжі, повідомляє Health.

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Аналіз показав, що кожна додаткова порція солодкого напою об'ємом 350 мл на день корелює з 25% збільшенням ризику розвитку діабету 2 типу; склянка фруктового соку об'ємом 250 мл збільшує ризик приблизно на 5%. Навпаки, цукор із твердих джерел не підвищував ризик і навіть виявляв невеликий захисний ефект за помірних рівнів, таких як 20 г на день.

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Наукове обґрунтування цього полягає у відсутності клітковини, білка або жиру в рідкій формі. Без них цукор швидко всмоктується, спричиняючи сплески глюкози та інсуліну в крові, які оминають нормальні сигнали ситості, водночас перевантажуючи печінку — особливо фруктозою, що може перетворюватися на жир і спричиняти інсулінорезистентність. Дослідження на лабораторних тваринах також описують форму "молекулярної залежності", за якої солодкі напої перепрограмують кишківник, щоб він приділяв пріоритетну увагу всмоктуванню цукру, посилюючи порушення обміну речовин.

Ці дані посилюють зростаючу стурбованість з приводу цукровмісних напоїв. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів і ВООЗ наголошують, що додавання цукру, особливо в рідких продуктах, має бути зведене до мінімуму через його зв'язок з ожирінням, захворюваннями печінки, серцево-судинними проблемами і карієсом.

Експерти рекомендують розбавляти солодкі напої газованою водою і поступово знижувати частку підсолодженої рідини. Додавання цитрусових, таких як лимон або лайм, надає смаку з мінімальним вмістом цукру, що є практичним способом заміни високоризикових напоїв більш здоровими звичками. Згідно з довгостроковими дослідженнями харчування, заміна одного підсолодженого цукром напою на день на воду або несолодкі альтернативи може знизити ризик розвитку діабету на 10% упродовж кількох років.

Новий огляд учених прояснює важливий нюанс: не всі цукри однакові. Незважаючи на багато попередніх заяв і досліджень, цукор, споживаний у напоях, виявився значно небезпечнішим, ніж цукор у продуктах харчування, що підкреслює важливість врахування не тільки того, що люди вживають, а й того, як вони це роблять.

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