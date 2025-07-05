Марсохід Curiosity випадково зробив унікальне відкриття: ним стали загадкові кристали

На перший погляд непримітний камінь, що затишно влаштувався у звивистому каналі Гедіз-Валліс на червоній планеті, приховував несподіваний сюрприз для науки. Коли марсохід Curiosity NASA переїхав по ньому, тендітна поверхня каменю розкололася і з нього висипалися незвичайні кристали.

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Відкриття марсохода здавалося майже чарівним на тлі безплідної і монотонної поверхні Марса, повідомляє ScienceAlert. Загадкові ж кристали виявилися чистою елементарною сіркою — речовиною, яка ніколи раніше не зустрічалася на Червоній планеті.

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Ключовими фігурами, що стоять за цим відкриттям, є Скотт Ванбоммель, Ебігейл Найт і Джон Крістіан з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі. Використовуючи альфа-частковий рентгенівський спектрометр Curiosity, вони підтвердили, що жовті кристали дійсно є елементарною сіркою — це перше подібне відкриття на Марсі. Крім того, Ашвін Васавада, науковий співробітник проєкту в JPL NASA, наголосив на здивуванні від знахідки "поля каміння з чистої сірки", порівнявши її зі "знаходженням оазису в пустелі".

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Паралелі із Землею допомагають зрозуміти цю знахідку та її важливість для вивчення червоної планети. Сульфати — сполуки сірки з іншими елементами, утворюються під час змішування води з мінералами та випаровування. Навпаки, чиста сірка виникає тільки в певних рідкісних умовах, таких як вулканічні жерла або гарячі джерела — місця, які ніколи не асоціювалися вченими з Гедіз-Валліс. Це піднімає нову загадку про геологічне минуле Марса — якийсь процес, мабуть, призвів до утворення там великої кількості чистої сірки.

Чиста сірка — це більше, ніж просто хімічна дивина зі світу науки. Це життєво важливий елемент для хімії життя — на Землі він використовується для утворення ключових амінокислот для білків. Хоча сама по собі її наявність не є доказом життя, вона підсилює свідчення про колись багате хімічними речовинами середовище в кратері Гейл, підкріплюючи ідею про давню придатність цієї місцевості для життя.

Це відкриття також показує цінність фактора випадковості в дослідженні планет. Curiosity не прямував до цієї місцевості спеціально — лише коли його колесо розчавило саме це каміння, науковці зрозуміли її важливість. Відтоді ровер пробурив ще один довколишній камінь під назвою "Мамонтові озера", щоб зібрати порошкоподібні зразки для подальшого аналізу.

Відео, що показує дослідження каналу Гедіз-Валліс марсоходом Curiosity

Що ховається за цим сірим полем? Можливі варіанти включають гідротермальну активність або вулканічні процеси в минулому каналу, хоча це ще належить підтвердити. Вчені зараз об'єднують дані марсохода з геологічним і хімічним моделюванням, щоб відтворити локальну історію Марса.

Кора і ґрунт Марса природним чином збагачені сіркою — більшою мірою, ніж Земля, але до цього моменту сірка завжди виявлялася тільки у складі сполук, таких як сульфати. Чиста елементарна або "природна" сірка досі не була підтверджена.

Тим часом Curiosity продовжує підйом на гору Шарп через Гедіз-Валліс, шар за шаром, виявляючи хімічні сліди стародавніх водних потоків, відкладень, а тепер і елементарної сірки. Кожен поворот колеса і просвердлений отвір розкривають все більше інформації про мінливе середовище Марса — середовище, яке колись, можливо, підтримувало умови для життя.

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Також Фокус писав про заяву вченого про те, що позаземне життя буде виявлено вже через 20 років. Британський астрофізик вважає, що в найближчому майбутньому на планетах поза Сонячною системою буде виявлено позаземне життя. Але є один нюанс.