Чому можновладці втрачають зв'язок із реальністю: вчені розповіли, що відбувається в їхньому мозку

Влада часто непомітно змінює свідомість людей, перетворюючи стриманість на нерозсудливість, а співчуття на почуття права на все. Приховані сили в людському мозку підштовхують нас до вчинків, які подекуди виходять за межі моральної поведінки, і вчені вже давно вивчили цей процес з точки зору науки.

Related video

Наукові висновки, опубліковані в журналі Psychological and Congitive Sciences професором психології Каліфорнійського університету в Берклі Дачером Кельтнером і його колегами, ґрунтуються на результатах серії з семи експериментів. Як повідомляє BBC Science Focus, вони показали, що люди, які відчувають себе владними, значно частіше брешуть на переговорах, обманюють у змагальних іграх і навіть забирають цукерки, призначені для дітей у сусідніх лабораторіях.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

В одному з яскравих досліджень поведінки на дорозі було зазначено, що водії розкішних автомобілів, як-от BMW або Mercedes, порушують право пішоходів на проїзд приблизно в 42% випадків, тоді як водії менш престижних автомобілів повністю дотримуються правил.

Важливо

Біль нічому їх не вчить: учені розповіли про лякаючу рису психопатів та її наслідки

Ці експерименти засновані на "теорії влади підходу/інгібування" Келтнера, яка пояснює, що зі збільшенням влади відбувається як когнітивна дезінгібіція, так і більш активна поведінка, спрямована на отримання винагороди. Когнітивна дезінгібіція — це послаблення внутрішніх психологічних гальм, через яке людина починає діяти більш імпульсивно, ігноруючи соціальні норми або наслідки своїх вчинків.

З біологічної точки зору, влада підвищує рівень тестостерону і знижує рівень кортизолу, зменшуючи стрес і підвищуючи напористість. Цей вибуховий і п'янкий коктейль підвищує сміливість, але також знижує емпатію і дотримання норм і порядків людиною, яка відчула силу.

Однак влада не завжди є розкріпачувальним злом. Дослідження Адама Галінскі з Колумбійської бізнес-школи, опубліковане в журналі Current Opinions is Psychology, показало, що спогад про наявну владу перед стресовими подіями, такими як публічний виступ, знижує частоту серцевих скорочень, стабілізує голос і покращує результати. Таким чином, влада може сприяти оптимізму та далекоглядному мисленню, якщо застосовувати її правильно та вчасно. Однак коли соціальні гальма знімаються, імпульси можуть узяти гору і знищити всі благі починання.

В інтимних же стосунках сприймана влада в парі, мабуть, призводить до інших проблемних результатів. Дослідження 2024 року, опубліковане в Archives of Sexual Behavior під керівництвом Гуріта Бірнбаума з Університету Рейхмана та Університету Рочестера, показало, що люди, які почувалися впливовішими, ніж їхні партнери, були більш схильні до фантазій про інших та до пошуку альтернативних романтичних джерел стосунків. Почуття того, що ти більш "цінний партнер", підживлює імпульси самоствердження, підриваючи прихильність.

Озираючись на історію, знаменита фраза лорда Актона — "Влада схильна до корупції, а абсолютна влада корумпує абсолютно", сильно резонує з цими висновками. Ті, хто отримує владу, часто починають вважати себе вищими за правила, чи то на дорозі, чи то за столом переговорів, чи то в спальні, вважають учені.

Причому це спотворення можна застосувати не тільки до явних авторитетів. Студенти, налаштовані на відчуття вищого соціального статусу, шляхом розміщення себе вище класовими сходами, були більш схильні брехати в грі в кості і брати більше грошей, призначених для призового змагання. Судячи з усього, мислення, засноване на почутті зверхності, підживлює дрібні порушення і зневагу до інших.

Наука припускає, що коли влада зростає, люди часто втрачають зв'язок із точкою зору тих, ким вони керують. Ця втрата перспективи стає слизьким схилом: від нездатності зупинитися перед пішоходом до компромісу з чесністю і розриву стосунків. Біологія, психологія і соціальний контекст переплітаються, змінюючи поведінку способами, які часто вислизають від свідомої уваги.

Проте влада не обов'язково має бути корумпованою силою. У поєднанні з відповідальністю та етичною свідомістю ті самі нейронні та гормональні зміни можуть сприяти міцному лідерству, творчості та стійкості. Влада може спрямовувати прогрес — за умови, що зберігається баланс між точкою зору її власника та відповідальністю перед його підопічними.

Раніше Фокус писав про очевидні ознаки психопатії у людей. Психопати є досить небезпечними людьми, які вміють легко ховатися в суспільстві до моменту, коли стане занадто пізно.

Також Фокус писав про те, як визначити володарів "рухливого інтелекту". Рухомий інтелект досить сильно відрізняється від свого більш стандартного виду, і вчені виділили риси характеру, за якими можна визначити його носіїв.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.