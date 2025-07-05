Учені розкрили головну відмінність мозку психопатів: вона допоможе швидше їх виявляти та лікувати

Нещодавнє дослідження вчених виявило тонкі, але значущі відмінності в мозку людей з високими показниками психопатії, що дало їм змогу глибше розкрити риси, які часто підживлюють імпульсивну й антисоціальну поведінку деяких людей.

Related video

У новому дослідженні, опублікованому в European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, вчені зі США та Німеччини просканували мозок 39 чоловіків із високими показниками за шкалою Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). Цей інструмент ділить риси характеру на дві групи: емоційна відстороненість (фактор 1) і антисоціальна поведінка (фактор 2). Порівнюючи цих чоловіків з непсихопатичними особистостями за допомогою МРТ-сканування і докладного атласу мозку, вони шукали відмінності в структурі мозку, повідомляє IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Для фактора 1, який включає такі риси, як відсутність емпатії та чарівності, відмінності в мозку були практично відсутні. Але для фактора 2, який охоплює імпульсивність, насильство і порушення правил, відмінності були набагато більш явними. У цих чоловіків був менший об'єм мозку в ділянках, пов'язаних з ухваленням рішень, контролем емоцій і навчанням на основі винагород або покарань.

Важливо

Усе не так, як нам здається: учений розповів, у чому різниця між психопатами та соціопатами

Зокрема, базальні ганглії, таламус та острівцева кора цих людей були меншими. Саме всі ці ділянки допомагають людині думати, перш ніж діяти, розуміти соціальні сигнали та регулювати почуття.

У середньому в людей із високими показниками психопатії об'єм мозку був на 1,45% меншим. Найбільші втрати спостерігалися в корі, субкулумі гіпокампа та частинах мозку, які допомагають у прийнятті рішень і самоконтролі. Ці зміни можуть допомогти пояснити, чому людям з такими рисами характеру важко слідувати правилам і уникати шкідливої поведінки.

Науковці зазначили, що ці відмінності в мозку можуть бути частиною процесу розвитку психопатії, особливо у людей з яскраво вираженою антисоціальною поведінкою. Однак вони також попередили, що дослідження має обмеження — у ньому брали участь лише 39 чоловіків, і хоча на момент дослідження вони не вживали наркотики, їхнє вживання в минулому все ж могло вплинути на структуру мозку.

Дослідники заявили, що їм необхідні більші й суворіші дослідження, щоб з'ясувати, наскільки це справді пов'язано з генетикою або життєвим досвідом, таким як насильство або травми.

Вчені давно намагаються пов'язати психопатію зі структурою мозку, але ця нова наукова робота зробила великий крок уперед у цій галузі, пов'язавши її з конкретними рисами. Результати дослідження можуть допомогти розробити нові способи лікування або управління людьми з високоризиковою поведінкою, перш ніж вони стануть небезпечними для оточуючих.

Близько 1% людей у загальній популяції можуть отримати високі результати в тестах на психопатію. У таких високостресових професіях, як фінанси або право, ця кількість може бути ще вищою, до того ж деякі люди є тим, що психологи називають "успішними психопатами" — людьми, які володіють цими рисами і отримують від них перевагу, але не порушують закон.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися як розпізнати незвично розумних людей . Існує думка, що розумних людей можна розрізнити з першого ж погляду, але вчені пішли далі і вирішили виділити чіткі риси характеру, які притаманні власникам підвищеного інтелекту.

Також Фокус писав про те, як визначити володарів "рухливого інтелекту" . Рухомий інтелект досить сильно відрізняється від свого більш стандартного виду, і вчені виділили риси характеру, за якими можна визначити його носіїв.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.