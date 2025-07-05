Століття тому вчені вважали, що ми житимемо до 1000 років: що пішло не так

Під шарами спекуляцій і фантастичного оптимізму ідея обману смерті понад століття утримує у своєму полоні людську уяву. Від ранніх лікарських засобів, приготованих із квітучих рослин, до сучасних експериментів із генетичного перепрограмування лабораторних мишей. І ці спроби мають цікаві витоки, що пройшли через справжнє наукове пекло та перевірку часом.

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Хоча інструменти еволюціонували, бажання людей досягти безсмертя залишилося колишнім. Але на тлі неухильного прогресу науки існує критична відмінність між міфом і вимірюваним прогресом. 1921 року Фредерік Грант Бантінг успішно виділив інсулін із підшлункової залози тварин, перетворивши смертельний вирок на хронічне захворювання для мільйонів діабетиків. До його відкриття дитячий діабет майже завжди закінчувався смертельним результатом.

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Ця робота замінила старі методи лікування, такі як козяча рута, рослинні ліки, які колись були популярними завдяки своїм гуанідиновим сполукам, що незначно знижували рівень глюкози в крові. Робота Бантінга з'явилася в той час, коли медична наука швидко розвивалася.

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Відкриття мікробів, вакцин, анестезії та найменування вітамінів породили сильне почуття контролю над хворобами та старінням у людства. Саме в цей період оптимізму письменник журналу Popular Science Джон Е. Лодж 1925 року передбачив, що люди одного дня зможуть жити до 1000 років, замінюючи органи та ферменти, як зношені деталі автомобіля, та ізолюючи так звану "життєву іскру".

І ось, незважаючи на століття прогресу і трильйони доларів, інвестовані в найрізноманітніші дослідження і розробки, це пророцтво все ще не збулося. Згідно з даними CDC, середня тривалість життя американців зросла з 58 років у 1925 році до 78,4 років сьогодні — це значне зростання, але воно далеке від грандіозних прогнозів про тисячолітню тривалість життя.

Проте дослідження в цій галузі так само неухильно тривають. Так, у Сінгапурі вчені подовжили життя мишей на 25% шляхом блокування білка інтерлейкіну-11, про що вони написали у своєму дослідженні, опублікованому в Nature. У США Університет Рочестера вбудував ген голих землерийок у мишей, що збільшило тривалість життя і знизило захворюваність тварин завдяки високому рівню гіалуронової кислоти, яку продукує цей ген. Але ці досягнення, хоча й багатообіцяючі, все ще перебувають на ранній стадії перенесення в медицину людини.

Також у деяких куточках світу спостерігається повернення до старих ліків — метформін, препарат, отриманий із тієї самої рослини цапиного рута, яку використовували в середньовічних методах лікування, знову з'явився не лише для лікування діабету, а й завдяки своєму потенціалу сповільнювати старіння. Дослідники пов'язують його дію зі зниженням вікового запалення і погіршення стану клітин.

Ці відкриття є частиною ширшої тенденції: розуміння клітинного старіння, концепція, введена ще в XIX столітті Августом Вейсманом і емпірично підтверджена в 1960-х роках, як і раніше, залишається в центрі уваги. Сьогодні вчені розвивають цю концепцію, використовуючи методи перепрограмування, розроблені лауреатом нобелівської премії Сінья Яманакою, які дають змогу повернути зрілі клітини в регенеративний стан.

Але перехід від лабораторних моделей до безсмертя людини, як і раніше, залишається настільки ж складним, як і сама концепція перемоги над поняттям "смерть". Більшість експериментів із продовження життя увінчалися успіхом тільки в контрольованих умовах або на короткоживучих тваринах. Перенесення цих результатів на біологію людини не тільки складне, а й порушує глибокі етичні та соціальні питання.

Доступ до лікування, психологічні наслідки продовження життя та економічне навантаження на системи, побудовані на основі обмеженої тривалості життя людей, ускладнюють ситуацію. Незважаючи на це, прогрес, досягнутий за останнє століття, — методи лікування, що рятують життя, збільшення середньої тривалості життя і поліпшення якості життя в літньому віці — був реальним і вимірюваним, хоча і набагато менш вражаючим, ніж колись припускали письменники і мрійники.

Раніше Фокус писав про дієту, здатну продовжити молодість і уповільнити старіння. Нове дослідження підтверджує, що певний раціон здатний уповільнити старіння на біологічному рівні.

Також Фокус писав про секрет молодості шкіри, виявлений вченими на морському дні. Приховані в надрах бурих морських водоростей сполуки, за словами дослідників, здатні не просто омолоджувати шкіру, а й впливати на загальний процес старіння нашого організму, роблячи його більш плавним.

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