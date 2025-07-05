Учені розповіли, чим відрізняється звичайна вода від збагаченої та лужної: яка з них корисніша

Прогулявшись сучасним відділом напоїв, можна побачити цілу низку бутильованої води, кожна з яких, як стверджується, володіє корисними для здоров'я властивостями — збагачена електролітами, ароматизована, лужна, і все ж їхні переваги можуть бути скоріше маркетинговим ходом, ніж реальністю, вважають науковці.

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Старший науковий співробітник Туфтського університету і Центру досліджень харчування людини при Міністерстві сільського господарства США, Роджер Філдінг, стверджує, що "немає жодних фізіологічних підстав" для того, щоб ці спеціальні води мали будь-які переваги перед звичайною водою з погляду метаболізму, повідомляє HealthDay.

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Він пояснює, що організм людини суворо регулює рівень електролітів, тому їхнє додавання через напої не чинить істотного впливу на електролітний баланс організму. Навіть для спортсменів або людей, які багато пітніють, дослідження показують, що дефіцит електролітів зустрічається рідко. Це не означає, що слід повністю відмовлятися від збагачених вод: якщо хтось віддає перевагу смаку ароматизованої води і через це п'є більше, то підтримання водного балансу організму важливіше, ніж етикетка.

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Але покупці повинні залишатися обережними — вода з підвищеним вмістом електролітів може містити натрій, що при надмірному вживанні може підвищити ризик розвитку гіпертонії.

Лужна вода рекламується як засіб, що сприяє підтримці pH-балансу і здоров'я кісток, проте докази цього залишаються обмеженими. Професорка Тафтса Бесс Доусон-Г'юз зазначає, що немає конкретних доказів її переваг для здорових молодих людей. Однак деякі дослідження, як-от випробування на жінках у постменопаузі, опубліковане в журналі Journal of Menopausal Medicine, показують, що лужна вода може знижувати показники резорбції кісток і підтримувати щільність кісток завдяки вмісту бікарбонату або мінералів.

Великі джерела інформації про здоров'я, такі як клініка Мейо та Healthline, також попереджають, що переваги ще не є остаточними і що людям із проблемами нирок слід проявляти обережність. Це узгоджується з гіпотезою кислотно-зольної теорії, згідно з якою кислотоутворювальна дієта може впливати на здоров'я кісток, проте значущі метааналізи не підтвердили це в ширших групах населення.

Висновок експертів з Тафтса зводиться до того, що для щоденного зволоження організму достатньо звичайної води, яка є найбільш економічним варіантом. Збагачена вода не завдає шкоди (якщо тільки вона не містить прихованого натрію), а літнім людям, які дотримуються дієти з обмеженням кислотності, або тим, хто п'є недостатньо рідини, ароматизована або лужна вода може допомогти збільшити споживання рідини. Але ті, хто не має особливих потреб у сфері здоров'я, не отримують жодних переваг від того, що платять більше за ці марки.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.