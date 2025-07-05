США хочуть наповнити Мексику мільйонами мух: для цього вони будують спеціальні фабрики

Над Мексикою і південним Техасом розгортається незвичайна битва, в якій використовують не хімікати або вибухові речовини, а стерильні мухи. У центрі цих зусиль перебуває паразитичний вид, відомий як гвинтова муха Нового Світу (Cochliomyia hominivorax) — м'ясоїдна муха, личинки якої зариваються в рани теплокровних тварин, спричиняючи смертельні інфекції впродовж кількох днів, якщо їх не лікувати.

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Оголошена викоріненою у США в 1960-х роках, ця комаха знову з'явилася на півдні Мексики наприкінці 2024 року, лише за 700 миль на південь від кордону зі США. Наразі дослідники застосовують перевірений часом, але незвичайний метод захисту: техніку стерильних комах (SIT). Самців мух-шнеків розводять, стерилізують за допомогою радіації, а потім масово випускають із літаків, повідомляє DailyMail.

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Коли ці стерильні самці спаровуються з дикими самками, відкладені яйця не дають потомства. Згодом дика популяція скорочується. Такий підхід уперше було успішно застосовано у Флориді в 1950-х роках, а до середини 1970-х років цей вид було винищено на всій території Північної та Центральної Америки.

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Для розширення цих зусиль Міністерство сільського господарства США будує новий центр з розповсюдження стерильних мух на авіабазі Мур у Техасі, який, як очікують, почне функціонувати до кінця 2025 року і вироблятиме до 300 мільйонів стерильних самців мух на тиждень. Одночасно з цим 21 мільйон доларів інвестується в переобладнання заводу в Метапі, Мексика, для виробництва додаткових 60-100 мільйонів мух на тиждень, з метою досягти сукупного обсягу виробництва близько 400 мільйонів на тиждень.

Тим часом наявний завод у Панамі залишається ключовим постачальником комах-захисників, виробляючи наразі близько 100 мільйонів стерильних мух на тиждень.

Ставки величезні. Адже тільки в Техасі розташовано 14% усієї худоби США, і спалах гвинтового черв'яка може завдати величезної шкоди тваринництву, що потягне за собою коливання на ринках яловичини та молочних продуктів і збільшить нестабільність поставок продовольства.

Одна заражена тварина може померти менш ніж за два тижні, оскільки личинки поїдають живу плоть за допомогою гачкоподібних ротових апаратів. Історично втрати худоби від гвинтових черв'яків обходилися м'ясній і молочній промисловості США більш ніж у 200 мільйонів доларів на рік до їхнього викорінення.

Поряд із SIT, USDA з 11 травня 2025 року призупинило імпорт живої великої рогатої худоби, бізонів і коней із Мексики, здійснило поетапне відкриття кордонів з урахуванням ризиків і запустило п'ятиступеневу стратегію, яка передбачає спостереження, інформаційно-пропагандистську роботу і планування дій у надзвичайних ситуаціях.

Техаські агентства сформували спільну групу реагування, в якій університети та департаменти дикої природи координують моніторинг і встановлення пасток. Підтримку цій ініціативі висловив паразитолог з Університету Флориди Едвін Берджесс, який назвав підхід SIT "найбільшим досягненням в історії з точки зору застосування науки для розв'язання великих проблем", підкресливши елегантність використання біологічних особливостей шкідника проти нього самого.

Це відродження давно забутих способів захисту також є яскравим нагадуванням про те, що навіть викорінені загрози можуть знову з'явитися, особливо у зв'язку з тим, що зміна клімату дає змогу тропічним видам поширюватися на північ. Під час перших кампаній SIT у період з 1962 по 1975 рік у Північній і Південній Америці було випущено понад 94 мільярди стерильних мух — це видатний приклад біологічної боротьби зі шкідниками.

Раніше Фокус писав про вподобання комарів щодо запахів . Отримані результати дослідження дають змогу отримати нові відомості про стратегію полювання цих істот і можуть стати вирішальним фактором у нашій боротьбі з хворобами, які переносять комарі.

Також Фокус писав про розробку захисту від комарів з ефективністю в 95%. . Дослідження показує, що новий "захист від комарів" здатен працювати близько 8 годин і не шкодить людині.

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