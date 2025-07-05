Помилки минулого вбивають мільйони жінок: учені розповіли про основні з них

Часом одна маленька помилка або недомовленість може дати початок міфам, які переживають століття. Саме така низка помилок спіткала сферу жіночого здоров'я, змусивши мільйони жінок стикатися з хибними твердженнями про їхній організм і донині. Вчені вирішили розібратися в них і розповісти, які з них є вигадкою.

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Як повідомляє BBC Science Focus, несподівана помилка сера Вільяма Ослера під час лекції наприкінці XIX століття продовжує викликати резонанс і донині: він описав біль у грудях у жінок, "повторювані напади сильного, навіть болісного серцевого болю", не як стенокардію, а як "псевдостенокардію", пояснюючи її нервовим перенапруженням і припускаючи, що ці випадки були доброякісними.

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Через понад 120 років жінок з ідентичними симптомами, як і раніше, часто вважають тривожниками, і їх позбавляють своєчасної допомоги, що рятує життя, — трагічне відлуння помилки Ослера, однієї з багатьох, скоєних вченими.

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Помилкова діагностика відображає глибшу сліпоту наукових досліджень: фундаментальні наукові роботи історично спиралися на чоловіків, виключаючи жінок, що часто виправдовували побоюваннями з приводу "дітородного потенціалу". У клінічних випробуваннях жінки, як і раніше, недопредставлені, особливо в дослідженнях серцево-судинних захворювань та інсульту, а мишей-самок часто ігнорують через їхні гормональні цикли. У результаті більша частина сучасних медичних знань, від безпеки ліків до проявів захворювань, зміщена в бік чоловіків.

Ці прогалини явно помітні в дозуванні лікарських засобів. У жінок, як правило, повільніший шлунковий транзит, інший склад жирової тканини та унікальні показники метаболізму, що призводить до вищих концентрацій у крові та тривалішого виведення ліків.

Одне великомасштабне дослідження, опубліковане в журналі Biology of Sex Differences, показало, що 96% ліків із фармакокінетикою, залежною від статі, мали вищий рівень побічних реакцій у жінок — водночас жінки часто отримували фактично передозування в рамках наявної парадигми "одна доза підходить усім".

Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet, показало, що жінки із серцевою недостатністю краще переносять половину рекомендованої дози — таке коригування було б недоцільним для чоловіків, що підкреслює, як орієнтовані на чоловіків стандарти дозування можуть завдавати шкоди жінкам.

Діагностичні протоколи, як-от коронарна ангіографія, ще більше поглиблюють цю нерівність: хоча жінки більш схильні до необструктивних проблем, як-от спазми або розшарування, ангіограми часто мають "нормальний" вигляд, що призводить до неправильного діагнозу або відмови в лікуванні.

Жінки із серйозними захворюваннями, включно з раком нирок, розсіяним склерозом, інсультами та пухлинами головного мозку, часто стикаються із затримками в діагностиці, порівнюючи з чоловіками, через стереотипи, що зображають їх як тривожних або емоційно нестабільних. Дослідження, проведене у Великій Британії 2022 року, показало, що 84% жінок повідомили, що медичні працівники не прислухаються до них.

Ці відмінності зберігаються не тільки через клінічні упередження, а й через структурні нерівності — жінки частіше живуть самі, що затримує надання невідкладної допомоги, а соціальні чинники, включно з доходом, обов'язками по догляду і статусом на роботі, ускладнюють доступ до своєчасного лікування. Алгоритми оцінки ризику часто не враховують чинники, характерні для жінок, такі як передчасна менопауза і прееклампсія, що обмежує можливості раннього втручання.

Це слугує нагадуванням про те, що для усунення гендерного розриву в галузі охорони здоров'я необхідно як переосмислити наявні практики, так і впроваджувати інноваційні інструменти, орієнтовані на жінок. Тільки завдяки таким зусиллям медицина зможе позбутися застарілого чоловічого підходу і краще захищати життя і здоров'я жінок.

Раніше Фокус писав про те, що вчені тестують вакцину від раку молочної залози. У новому дослідженні братимуть участь здорові люди з високим ризиком розвитку раку молочної залози (МЗ), які вирішили добровільно пройти профілактичне видалення МЗ, щоб знизити ризик.

Також Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик розвитку раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.