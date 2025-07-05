У маєтку Джорджа Вашингтона виявили унікальні артефакти минулого: вони старші за революцію у США

Випадкова тріщина в старій цегляній підлозі породила велике відкриття в галузі археології. У маєтку Джорджа Вашингтона у Вірджинії, під ретельно покладеною кладкою кінця 18 століття, на вчених чекало дещо несподіване — запечатане і недоторкане, приховане під шарами вікових змін. Те, що вони знайшли всередині, після розтину виявилося ще більш несподіваним.

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Головний археолог Маунт-Вернона Джейсон Бороуз підтвердив, що дві зелені скляні пляшки, витягнуті із землі, все ще містили свій первісний вміст — цілі вишні з плодоніжками і кісточками. Як повідомляє Popular Mechanics, з них виходив яскраво виражений квітковий аромат, що нагадує вишневий колір.

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За словами Бороуза, ці пляшки, ймовірно, датуються 1740-ми або 1750-ми роками, тобто передують Американській революції, їх закопали до того, як було зведено навколишню цегляну кладку. Вони були знайдені під час приватного реставраційного проєкту і, як вважають, їх спеціально запечатали і зберігали як метод консервації, поширений у той час.

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Попередній аналіз показує, що фрукти всередині були висушені перед тим, як їх закупорили і закопали, ймовірно, для подальшого використання в кулінарії або випічці. Бурштинова рідина, яка зараз міститься в пляшках, мабуть, є ґрунтовою водою, що проникла в посудини після того, як пробки почали руйнуватися протягом століть. Незважаючи на це, форма і запах вишень збереглися напрочуд добре — що є рідкісним явищем. Пляшки відправлено на консервацію, а їхній вміст буде піддано лабораторним випробуванням.

Це не перший випадок, коли фрукти були витягнуті вченими прямо з 18 століття, але це одна з усього трьох таких знахідок у Північній Америці. Команда Маунт-Вернона також виявила понад 30 інших пляшок, багато з яких були цілими і містили суміш вишень, смородини і аґрусу. Їхнє збереження вважається винятковим з огляду на їхній вік і вплив зовнішніх факторів. Ці матеріали дають уявлення про методи історичної консервації та повсякденні кулінарні практики в одному з найвідоміших американських будинків.

Джордж Вашингтон і його сім'я любили вишні, але експерти зазначають, що робота з їхнього зберігання та консервування, ймовірно, лягала на плечі рабів маєтку. У 1799 році, коли Вашингтон помер, маєток обслуговували понад 300 рабів, зокрема навчені кухарі, які, імовірно, володіли глибокими знаннями про методи зберігання продуктів і сезонні збори врожаю.

У той час як Міністерство сільського господарства США і дослідники з Йоркського університету вивчають послідовність ДНК і хімічний склад фруктів, інше питання залишається без відповіді: чи можуть ці вікові вишневі кісточки ще прорости. Навіть якщо ні, їхня присутність сама по собі розповідає збережену історію праці, виживання і несподіваної довговічності забутих у маєтку фруктів.

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