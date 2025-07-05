Психолог розповів про дві найсильніші реакції в коханні: вони протилежні та небезпечні

Любовна манія і філофобія являють собою дві крайні емоційні реакції на кохання — одна викликана пристрастю, що всепоглинає, інша — страхом, що паралізує. Розуміння цих форм допомагає розкрити глибші психологічні патерни, що лежать в основі того, як люди встановлюють зв'язки або чинять опір їм у стосунках.

Related video

Класичне психологічне дослідження Джона Лі ілюструє концепцію любовної манії, вторинного стилю любові, що поєднує ерос (пристрасне кохання) і лудус (ігрове кохання), пояснює психолог Марк Треверс у публікації Forbes. Манія проявляється у вигляді нав'язливої прихильності, емоційної нестабільності, сильних ревнощів і тривоги — почуттів, настільки сильних, що звичайна прихильність стає нестерпною.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Робота Лі закладає основу, описуючи манію як нестабільне змішання пристрасних злетів і ревнивих страхів. Подальші дослідження співвідносять манію з тим, що Лі назвав "нав'язливими думками і власництвом". Любителі манії зазвичай коливаються між ейфоричною близькістю і панікою при думці про втрату партнера.

Важливо

Як відрізнити справжнє кохання від прихильності: психолог вказав на їхні головні відмінності

З іншого боку, філофобія — це сильний страх закохатися. Ця фобія характеризується пригнічувальним занепокоєнням, уникненням емоційної близькості, фізичними симптомами, такими як прискорене серцебиття або паніка, а також саботажем стосунків. Вона часто виникає через ранню травму або культурні впливи, що підкреслюють емоційну замкнутість.

Філофобія часто виникає через тривожні або емоційно відсторонені батьківські стосунки та підживлюється сучасними культурними наративами, що представляють кохання як щось одноразове, каже Треверс.

Ці крайнощі розкривають дві глибокі психологічні вразливості. Любовна манія оголює глибокий страх бути покинутим і відчайдушну потребу в безпеці, в той час як філофобія відображає страх уразливості та емоційної відкритості. Обидві моделі часто мають коріння в дитячих переживаннях, таких як ранні порушення прив'язаності або непослідовний догляд. Манія може бути викликана прихованою невпевненістю, яка змушує людей люто чіплятися за інших. Філофобія, навпаки, захищає психіку від очікуваного болю, навіть якщо це заважає встановити значущі зв'язки.

Відповідне спостереження з еволюційної психології припускає, що люди з нестабільним або стресовим дитинством можуть розвивати більш швидкі життєві стратегії, віддаючи перевагу імпульсивним, інтенсивним емоційним переживанням, таким як манія, в той час як люди з більш стабільного середовища схиляються до обережних, обдуманих підходів, таких як філофобія, вважає Треверс. Хоча не завжди чітко зіставні, концепція стилів любові Лі пов'язує манію зі швидким емоційним вкладенням, а філофобію — з емоційним відступом.

Треверс вважає, що кохання не є чимось одноманітним — воно існує як спектр стилів, сформованих особистою історією, темпераментом і культурним контекстом. Розуміючи ці крайнощі, стає зрозуміло, що і кохання, і страх можуть впливати на те, як і чи будуть люди вступати у стосунки.

Дуже важливо усвідомлювати тригери та джерела цих емоційних стилів. Пошук самосвідомості або терапевтична підтримка можуть допомогти тим, хто їх відчуває, рухатися до здоровіших проявів прив'язаності, вразливості та зв'язку, каже Треверс.

Раніше Фокус писав про риси характеру, які можуть перешкодити побудувати гармонійні стосунки. Вчені вважають, що важливо звернути увагу насамперед на ці тривожні сигнали потенційного романтичного партнера.

Також Фокус писав про те, як визначити , що рухає другою половинкою — любов чи страх самотності. Дуже важливо розпізнати нездорові стосунки на ранній стадії, щоб уникнути згубних наслідків.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.