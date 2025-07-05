Птахи, що походять від динозаврів, чомусь не мають габаритів предків: учені розкрили причини

Коли люди вперше дізналися, що птахи є різновидом динозаврів, це змінило уявлення вчених про історію життя. Але це також викликало просте запитання про те, чому сучасні птахи такі малі порівняно з величезними динозаврами з минулого. Дослідники постаралися відповісти на це питання.

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До падіння астероїда існували і дрібні динозаври, але багато людей, як і раніше, асоціюють цю групу з великими розмірами, пише IFLScience. Це уявлення не відповідає птахам, яких ми бачимо сьогодні.

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Палеонтологи доктор Цзінмай О'Коннор з Філд Музеум і доктор Мелані Дюрінг з Уппсальського університету висловили свою думку з цього приводу. Вони згодні з тим, що розмір птахів є результатом кількох факторів, а не одного. Але вони не повністю згодні з тим, які причини мають найбільше значення.

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О'Коннор каже, що кістки птахів тонкі й порожнисті, а їхні тіла швидко витрачають енергію. Це допомагає їм літати і швидко рости, але ускладнює досягнення великих розмірів. Вона також зазначає, що після того, як астероїд знищив більшість динозаврів, птахи не взяли на себе роль великих травоїдних тварин. Без цього не було необхідності рости до дуже великих розмірів.

Дюрінг порушує інше питання. Кістки птахів легкі й порожнисті, що допомагає їм жити, але ускладнює скам'яніння. Це означає, що ми, можливо, упустили докази існування великих птахів у минулому. На островах, де конкуренція менша, деякі птахи росли набагато більшими. Прикладами можуть слугувати моа в Новій Зеландії та слоновий птах на Мадагаскарі.

Але ці птахи вимерли після появи людей, тому вони ніколи не досягали розмірів тиранозавра. Дюран також каже, що пір'я може утримувати занадто багато тепла, що робить ризикованим для птахів ріст до великих розмірів, якщо вони не живуть у холодних місцях або не втрачають пір'я.

Ще одним фактором є те, як тварини виживають після великих катастроф. Великі тварини зазвичай вимирають легше. Тому дрібніші тварини, такі як ранні птахи, були тими, хто вижив після падіння астероїда. Ця тенденція, звана ефектом Ліліпута, часто спостерігається після масових вимирань і може пояснити, чому сучасні птахи залишилися маленькими.

Ще одна деталь стосується температури. Птахи з пір'ям утримують більше тепла. Це стає проблемою в міру збільшення розміру тіла. Якщо птах хоче стати більшим, йому потрібно або позбутися пір'я, або знайти холодне середовище проживання. Якщо він втратить пір'я, то може перестати виглядати як птах.

Навіть найбільші сучасні птахи набагато поступаються древнім динозаврам. Страуси можуть важити до 145 кілограмів, але це все одно мало порівняно з тиранозавром, який важив понад 8000 кілограмів. Найважчий літаючий птах сьогодні важить лише близько 20 кілограмів.

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