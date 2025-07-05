Учені знайшли в Римі взуття величезного розміру: воно належало гігантам зростом понад 2 метри

Нещодавні розкопки в римському форті Магна, розташованому на захід від валу Адріана, принесли несподівану знахідку, яка дає уявлення про людей, що проживали на північному кордоні імперії. Серед 32 шкіряних туфель, знайдених у стародавніх оборонних ровах, вісім були винятковими — кожна з них мала довжину підошви понад 30 см, а найбільша — 32,6 см.

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Це відкриття привернуло увагу доктора Елізабет Грін, експерта з римського взуття з Університету Західного Онтаріо. Вона зазначила, що навіть з урахуванням усадки до 1 см під час консервації, ці туфлі все одно в середньому значно більші, ніж колекція Віндоланди з сусідніх фортів. Як повідомляє IFLScience, серед тисяч пар взуття з Віндоланди (понад 5000 з 1970-х років) лише кілька пар мають розмір понад 30 см, тоді як у Магне близько чверті зразків є дуже великими.

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Старший археолог Рейчел Фрейм зазначила, що ґрунт у ровах форту — перезволожений і з низьким вмістом кисню — слугував природною камерою зберігання, захищаючи ці органічні артефакти протягом століть. Незвичайний достаток взуття великих розмірів викликає у вчених запитання: чи жили у форті великі люди або, можливо, це був полк солдатів із регіону, де люди були від природи більшими?

Ендрю Бірлі, директор розкопок, наголосив, що кожне взуття, навіть значного 50-го розміру, пов'язане з конкретною людиною, що свідчить про культурне і фізичне розмаїття населення Риму вздовж валу Адріана. Однак через зміну погодних умов посилення посухи та перепади температур загрожують напіванаеробному середовищу, критично важливому для збереження шкіри.

Сучасне ж взуття "жахливого" 50-го розміру, подібне до того, що було знайдене в Магне, сьогодні підійшло б людині зростом понад 2 метри — порівнянному з такими зірками НБА, як Леброн Джеймс.

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