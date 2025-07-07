Учені знайшли спосіб відродження нейронів: він може стати початком кінця найнебезпечнішої хвороби

Давнє питання в галузі нейробіології, можливо, нарешті отримало однозначний вердикт. Протягом багатьох років учені сперечалися про те, чи можуть у дорослих людей утворюватися нові клітини мозку в гіпокампі — ділянці, що відповідає за формування спогадів. Нещодавно вчені знайшли несподівану і довгоочікувану відповідь.

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Дослідження проводилося вченими з Каролінського інституту і Технологічного університету Чалмерса у Швеції. Воно було присвячене зубчастій звивині, невеликій частині гіпокампа, яка відповідає за емоції, навчання і зберігання спогадів, повідомляє ScienceAlert.

Наукова робота проходила під керівництвом Йонаса Фрісена та його колег, і була опублікована в журналі Science. Їхня команда вивчила зразки мозку людей різного віку, від немовлят до 78-річних, за допомогою декількох лабораторних методів, включно з аналізом РНК і використанням машинного навчання.

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За підсумками дослідження Фрісен заявив: "Тепер ми змогли ідентифікувати клітини походження, що підтверджує, що в гіпокампі дорослого мозку відбувається постійне утворення нових нейронів". Це важливо, тому що попередні дослідження не могли довести, чи походять нові нейрони зі стовбурових клітин, чи просто якимось чином з'являються в повністю розвиненому вигляді. Ця нова робота показує, що процес починається з базових клітин, які поступово перетворюються на нервові клітини, як і в молодому мозку.

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Дослідження також показало, що ріст нейронів відбувається не у всіх з однаковою швидкістю. У деяких літніх людей все ще спостерігалося значне утворення нейронів, тоді як в інших воно було дуже незначним. Це вказує на можливий зв'язок між ростом клітин мозку і такими факторами, як здатність до навчання, психічне здоров'я або навіть ризик розвитку захворювань мозку. Але ця частина все ще потребує додаткових досліджень, заявили автори.

Наукова робота також показала, що людський мозок має деякі спільні риси з мозком таких тварин, як миші, свині та мавпи. Це підтверджує більш ранні результати досліджень на тваринах, згідно з якими нові клітини мозку можуть допомогти поліпшити пам'ять і настрій. У тварин багато нових клітин мозку живуть недовго, але ті, які виживають, мабуть, допомагають мозку адаптуватися і зберігати нову інформацію.

Отримані вченими результати також можуть відкрити нові шляхи для лікування захворювань. Якщо вони зможуть з'ясувати, як безпечно стимулювати зростання нейронів, це може допомогти в лікуванні таких важких захворювань мозку, як депресія або навіть хвороба Альцгеймера. Наразі це дослідження додає вагомі докази на користь ідеї про те, що мозок дорослих людей активніший і гнучкіший, ніж вважалося раніше.

Раніше Фокус писав про те, наскільки правдивим є твердження про дозрівання мозку до 25 років. Вивчивши останні дослідження, вчені вирішили спростувати упереджені думки.

Також Фокус писав про те, що люди з високим IQ повільніше вирішують складні проблеми. Нове дослідження кидає виклик загальноприйнятій думці, розкриваючи дивовижний зв'язок між часом реакції і тестами на інтелект, проливаючи світло на динаміку вирішення проблем.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.