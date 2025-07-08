Учені назвали спосіб захисту від болю, що вражає сотні мільйонів людей: він доступний усім

Звичайна повсякденна активність виявилася пов'язана зі зниженням частоти виникнення проблеми зі здоров'ям, від якої страждають сотні мільйонів людей у всьому світі. Біль у попереку нині є основною причиною інвалідності, і нові дані вказують на можливий спосіб боротьби з ним.

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У дослідженні під керівництвом Раяна Хаддаджа з Норвезького університету науки і технології було проаналізовано дані понад 11 000 дорослих, які протягом тижня носили пристрої для відстеження руху, повідомляє Science News.

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На момент початку дослідження всі учасники не страждали на хронічний біль у попереку. Через чотири роки близько 1700 з них захворіли. Дослідження, опубліковане в JAMA Network Open, показало, що люди, які ходили понад 100 хвилин на день, майже на 25% рідше скаржилися на хронічний біль у попереку, порівняно з тими, хто ходив менше ніж 78 хвилин на день.

Це зниження ризику було тісніше пов'язане із загальним часом, проведеним під час ходьби, ніж з її швидкістю. Захисний ефект, мабуть, стабілізувався після 100-хвилинної позначки, що дозволило вченим припустити, що подальше збільшення тривалості не приносить додаткових переваг. Хоча люди, які ходили швидким або помірним темпом, мали деяке зниження ризику, цей ефект був меншим, ніж ефект, який спостерігається при збільшенні її тривалості.

Дослідники зазначили, що ці висновки ґрунтуються на спостережному дослідженні, а це означає, що воно не може довести, що ходьба запобігає болям у спині напряму. Можливо, що за чотири роки звички людини до ходьби змінилися або що на результати вплинули інші невимірювані фактори. Для підтвердження того, що ходьба безпосередньо запобігає болю в спині, необхідні рандомізовані контрольовані випробування.

Зв'язок між ходьбою і ризиком болю в нижній частині спини може мати значення для планування громадської охорони здоров'я. Ходьба не вимагає спеціального обладнання або умов і може бути включена в повсякденну рутину без серйозних змін у способі життя. Це може стати практичним варіантом для людей, які хочуть знизити ймовірність розвитку хронічних проблем зі спиною, вважають автори.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 2020 року від болю в попереку страждало близько 619 мільйонів осіб у всьому світі. Очікується, що до 2050 року це число зросте до 843 мільйонів. У результаті будь-яка невелика зміна, яка може знизити ризик — навіть незначно — може мати широкий вплив на населення.

Раніше Фокус писав про головний біль. Чому ж, якщо мозок не чутливий до болю, людина все одно його відчуває — розповідають учені.

Також Фокус писав про епідемію хронічного болю в спині до 2050 року, коли людей, які страждають на недугу, стане понад 800 мільйонів. Від дітей до літніх людей — по всьому світу поширюється "тиха буря", що вражає найбільше тих, хто найменше цього очікує.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.