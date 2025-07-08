Три чверті випадків раку шлунка можна уникнути: вчені розповіли, як це зробити

Згідно з новим дослідженням близько 75% випадків раку шлунка можна було б запобігти шляхом лікування поширеної бактеріальної інфекції. П'ятий за поширеністю вид раку тепер може стати далеко не таким небезпечним і всюдисущим, яким він був останні десятиліття.

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Бактерія Helicobacter pylori (H. pylori) є причиною більшості випадків цього виду раку, з'ясували вчені. Як повідомляє HealthDay, дослідники під керівництвом Джин Янг Парк з Міжнародного агентства з вивчення раку виявили, що 76% майбутніх випадків раку шлунка можуть бути пов'язані з H. pylori. Лікування інфекції антибіотиками і препаратами, що знижують кислотність, може зупинити розвиток захворювання, вважають автори роботи.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, показало, що 42% майбутніх випадків раку шлунка стануться в Китаї та Індії. Дослідники стверджують, що країни, які мають необхідні ресурси для вжиття заходів, як-от країни Східної Азії, мають розпочати реалізацію національних програм із виявлення та лікування цієї інфекції якомога швидше.

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H. pylori заражає більше половини населення світу в той чи інший момент. Вона поширюється через контакт зі слиною, блювотою або калом. Інфекція може спричиняти біль у шлунку, здуття живота, гази та виразки. Американське онкологічне товариство прогнозувало, що у 2024 році у 30 300 одних лише американців було діагностовано рак шлунка, і близько 10 780 із них помруть від нього. Більшість випадків онкології трапляється у літніх людей.

Використовуючи глобальні дані за 2022 рік, дослідники прогнозують, що 15,6 мільйона осіб, народжених у період з 2008 до 2017 року, зрештою захворіють на рак шлунка. З них 11,9 мільйона випадків будуть спричинені саме H. Pylori. Більшість прогнозованих випадків, близько 10,6 мільйона, відбудуться в Азії. Лише на Індію та Китай припадає 6,5 мільйона випадків. У Північній і Південній Америці буде близько 2 мільйонів випадків, а в Африці — 1,7 мільйона. Хоча в Африці цифри зараз нижчі, очікується, що зі зростанням населення кількість випадків збільшиться в шість разів.

Автори зазначають, що багато урядів не зробили достатньо для усунення ризиків, пов'язаних з H. pylori, навіть у країнах із високим рівнем доходу. Так, у США немає національних рекомендацій щодо профілактики раку шлунка, незважаючи на вищі показники захворюваності в певних групах населення, зокрема серед азіатів, латиноамериканців, афроамериканців і корінних американців. Показники захворюваності також зростають серед молодих дорослих, особливо серед жінок.

Хоча інфекцію можна лікувати, дослідники вважають, що розробка вакцини буде більш ефективним довгостроковим рішенням. Одна вакцина вже пройшла третю фазу випробувань, але необхідні додаткові дослідження, особливо серед дітей, щоб зрозуміти, як забезпечити тривалий захист і виявити можливі побічні ефекти в довгостроковій перспективі.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.