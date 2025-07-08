Частота походів до туалету попереджає про небезпечні хвороби: на що варто звертати увагу

Нещодавнє дослідження вивчило звички відвідування туалету у понад 1400 загалом здорових дорослих людей. Результати виявили зв'язок різних проблем здоров'я з різною частотою походу до вбиральні, про який і розповіли вчені.

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Під час дослідження, проведеного Інститутом системної біології (ISB) та опублікованого в журналі Cell Reports Medicine, було проаналізовано дані про частоту дефекації, отримані від самих учасників, а також результати аналізів крові, генетичні дані та профілі мікробіома калу, щоб виявити зв'язок між поведінкою в туалеті та загальним станом здоров'я, повідомляє ScienceAlert.

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Виявилося, що найздоровіші люди — ті, хто перебуває в так званій "зоні Золотоволоски", повідомляли про дефекацію один або два рази на день. Така частота відповідає кишковим бактеріям, які харчуються харчовими волокнами і виробляють корисні коротколанцюгові жирні кислоти, а не шкідливі токсини, одержувані з білків.

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Коли звички випорожнення кишечника відхиляються від норми, занадто часто або занадто рідко, з'являються ознаки більш серйозних проблем зі здоров'ям, заявили автори. У людей із закрепами (один-два походи до туалету на тиждень) у крові спостерігався підвищений рівень токсинів, що продукуються мікробами, таких як індоксілсульфат і п-крезолсульфат, які пов'язані з порушенням функції нирок. І навпаки, у людей, які страждають від частого проносу, було виявлено біомаркери, що вказують на запалення і пошкодження печінки.

Важливим моментом став той факт, що ці зв'язки було виявлено в учасників, яких вважають здоровими — без діагностованих захворювань нирок або печінки, що дає підстави припустити, що аномальні звички спорожнення кишківника можуть бути попередниками хронічних захворювань, а не їхнім наслідком.

Демографічні чинники також впливали на звички в туалеті: молоді люди, жінки та люди з низьким ІМТ, як правило, мали меншу кількість випорожнень. Крім того, історія психічного здоров'я корелювала з коливаннями частоти, що підкреслює взаємозв'язок між кишківником і мозком, зазначили автори.

Дослідження виявило прості чинники способу життя, пов'язані з підтриманням "зони Золотоволоски": дієта, багата на клітковину, адекватне споживання рідини та регулярні фізичні навантаження. Учасники, які дотримувалися цих звичок, мали мікробіом кишківника, багатий на мікроорганізми, що ферментують клітковину, і сприятливі метаболічні профілі.

Бактерії, які ферментують клітковину, виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, такі як бутират, що слугують харчуванням для клітин кишківника і допомагають регулювати запалення. Навпаки, коли випорожнення затримуються надто довго, кишкові бактерії перемикаються на ферментацію білків, виділяючи токсини, такі як індоксілсульфат, які з часом можуть пошкодити органи.

Дослідження вчених засвідчило, що частота випорожнень не тільки відображає стан травлення, а й може слугувати раннім індикатором ризику розвитку хронічних захворювань у майбутньому. Підтримка здорового режиму випорожнень шляхом зміни способу життя може бути ефективним способом забезпечення довгострокового благополуччя і міцності здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.