Домашні улюбленці допомагають старшим людям залишатися здоровими: вчені назвали основні види

Нещодавнє дослідження, проведене у Швейцарії, з'ясувало, що спільне проживання з собакою або кішкою може допомогти зберегти здоров'я мозку в літньому віці, пропонуючи просте, але переконливе доповнення до засобів здорового старіння — поряд із дієтою і фізичними вправами.

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Дослідження, проведене під керівництвом Адріани Ростекової з Женевського університету і опубліковане в Scientific Reports, охопило 16 582 дорослих віком від 50 до 99 років протягом 18 років. Як повідомляє Forbes, під час дослідження відстежували три царини когнітивних здібностей: пам'ять (безпосереднє і відтерміноване відтворення) і плинність мовлення.

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Після врахування вихідних відмінностей і типових факторів впливу (таких як здоров'я і спосіб життя) результати показали:

У власників собак спостерігалося значно повільніше зниження обох форм пам'яті порівняно з тими, хто не мав домашніх тварин.

У власників котів спостерігалося більш повільне зниження швидкості мовлення та відкладеного відтворення, хоча ефект на пам'ять був менш вираженим, ніж у власників собак.

Власники птахів або рибок не продемонстрували будь-яких помітних когнітивних переваг.

Автори припускають, що ця користь виникає з активної участі в догляді за собаками і кішками, такої як фізична активність, непередбачуваність і соціальна взаємодія, елементи, які меншою мірою присутні в догляді за такими домашніми тваринами, як рибки або птахи, які не потребують особливого догляду.

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При цьому вплив володіння домашніми тваринами не значно різнився залежно від віку в діапазоні 50-99 років, що означає, що як молоді, так і літні люди отримували однакову користь.

Згідно з даними FEDIAF, на сьогодні близько 38% європейців мають домашніх тварин, що робить це широко поширеним, але маловивченим способом підтримки когнітивного здоров'я, нехай і не навмисним.

Експерти припускають, що спільноти літніх людей і політика в галузі громадської охорони здоров'я могли б краще підтримувати володіння домашніми тваринами, наприклад, через створення зручностей для тварин або субсидування їхнього прийняття з притулків, щоб сприяти когнітивному здоров'ю літніх людей.

Для дорослих старше 50 років прийом кішки або собаки в будинок може бути не тільки сентиментальним кроком або відповіддю на пошук компанії — це може допомогти уповільнити погіршення пам'яті та мовленнєвих навичок. Ці результати доповнюють зростаюче число доказів того, що зв'язок між людиною і твариною може бути м'яким, але ефективним союзником здоров'я протягом усього нашого життя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.