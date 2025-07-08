Радіологи стали набагато точніше передбачати рак грудей: що стоїть за їхнім успіхом

Нещодавнє дослідження показало, що штучний інтелект (ШІ) не просто допомагає радіологам — він активно формує їхній візуальний пошук під час читання мамограми, спрямовуючи їх до більш точних і цілеспрямованих інтерпретацій даних.

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Під керівництвом Джессі Гоммерс, магістра наук з Медичного центру Радбаудського університету в Неймегені, Нідерланди, дослідники використовували систему відстеження руху очей, щоб виміряти, де і як довго радіологи дивилися на області мамограм — з підтримкою ШІ і без неї. Як повідомляє News Medical, система використовувала інфрачервоні промені і центральну камеру для визначення координат очей на екрані, надаючи безпрецедентну деталізацію про моделі пошуку.

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Дванадцять радіологів проаналізували 150 обстежень, половина з них із підтвердженим раком грудей, а половина — без нього. Результати дослідження, опублікованого в журналі Radiology, що видається Радіологічним товариством Північної Америки, показали, що допомога ШІ підвищила точність виявлення, збільшивши середню площу під кривою (AUC) з 0,93 до 0,97, не вплинувши на чутливість, специфічність або час читання.

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Це свідчить про те, що ШІ допомагає радіологам ефективніше виявляти підозрілі знахідки, а не уповільнює їхню роботу. Дані відстеження руху очей показали, що за допомогою зворотного зв'язку ШІ радіологи витрачали більше часу на огляд ділянок з реальними ураженнями і менше часу на здорові тканини. Наприклад, частка фіксації на молочній залозі знизилася з 11,1% до 9,5%, а час фіксації на ураженні зріс у середньому з 4,4 до 5,4 секунд.

ШІ слугує інструментом точності, спрямовуючи увагу на те, що найбільш важливо, вважають автори. Проте, вони застерігають від сліпої довіри до ШІ. Гоммерс підкреслила ризик упередженості автоматизації, коли помилкові підказки ШІ можуть ввести користувачів в оману, і наголосила на важливості навчання радіологів завжди критично оцінювати результати ШІ.

Наразі докладають зусиль щодо оптимізації способів і часу надання підтримки ШІ лікарям, а також щодо розроблення методів точного визначення випадків, коли ШІ не впевнений або може помилитися.

Подвійне читання мамограм — стандартна практика в багатьох країнах, ефективно покращує виявлення раку, але подвоює робоче навантаження. У Данії ж ШІ вдалося скоротити робоче навантаження радіологів удвічі, зберігши при цьому показники виявлення, що підкреслює багатогранний потенціал ШІ в плані точності, ефективності та підвищення комфорту робочого персоналу.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.