Учені відкрили простий спосіб раннього виявлення хвороби Альцгеймера: як він працює

У царині досліджень хвороби Альцгеймера сталося нове відкриття, засноване не на скануванні мозку або когнітивних тестах, а на простому аналізі крові. Вчені з'ясували, що в майбутньому ранні ознаки захворювання можна буде виявити задовго до того, як почнуть погіршуватися пам'ять і мислення.

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Дослідження, опубліковане цього року в журналі Neurobiology of Aging, повідомляє про рідкісну генетичну зміну, пов'язану з підвищеним рівнем білка ADAM10 у крові людей, які несуть алель APOE e4 і відчувають легке когнітивне зниження, повідомляє News Medical.

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ADAM10, фермент, відомий тим, що розщеплює білок-попередник амілоїду таким чином, що запобігає утворенню бляшок бета-амілоїду, довгий час вважався потенційним біомаркером хвороби Альцгеймера. Нові надчутливі інструменти виявлення тепер дають змогу виявляти дуже низькі рівні цього білка в плазмі крові.

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Спираючись на результати попередніх досліджень, що показують зміну рівня ADAM10 у крові та спинномозковій рідині впродовж усього розвитку хвороби Альцгеймера, дослідники з UFSCar зосередили свою увагу на 85 добровольцях із когнітивними порушеннями та рідкісною генетичною зміною. У всіх них у крові було виявлено високі концентрації розчинного ADAM10. Однак аналізи показали, що більша частина цього ферменту неактивна, а це означає, що для запобігання утворенню бляшок доступно менше активних молекул.

Ці висновки підтвердили зв'язок між високим рівнем розчинного ADAM10 у плазмі та підвищеним ризиком легких когнітивних порушень або хвороби Альцгеймера, за якого підвищений рівень ADAM10 корелював із 4,5-5,9-кратним збільшенням імовірності діагнозу захворювання.

Вчені UFSCar наразі тестують датчик, який вимірює ці рівні у 500 учасників, з метою визначити, чи може ADAM10 у плазмі слугувати прогностичним маркером, який дає змогу виявляти осіб із групи ризику до того, як бляшки стануть видимими за допомогою візуалізації мозку.

Ці зусилля вчені вирішили підкріпити створенням генетично і соціально-економічно різноманітної бази даних добровольців, що включає такі фактори, як освіта і дохід, яка відображає різноманітність населення Бразилії, на відміну від більшості досліджень хвороби Альцгеймера, які проводять тільки в країнах Північної півкулі. Таке уявлення має вирішальне значення, оскільки фактори ризику можуть по-різному передбачати захворювання в різних групах населення.

Наразі точний діагноз захворювання ґрунтується на скануванні мозку або аналізі спинномозкової рідини на наявність білків амілоїду і тау. Однак практичний скринінг усього населення, як і раніше, залишається недосяжним. Майбутній аналіз крові з використанням маркерів, таких як ADAM10, може змінити цю ситуацію, даючи змогу проводити більш ранні втручання, як клінічні, так і терапевтичні, а також проводити випробування нових методів лікування на ранніх стадіях розвитку хвороби.

ADAM10 діє не тільки на білок-попередник амілоїду, а й розщеплює інші важливі молекули, як-от CD23 і TREM2, впливаючи на імунну сигналізацію та здоров'я синапсів у мозку. Ця ширша роль може допомогти вченим пояснити, чому саме його рівні змінюються за найрізноманітніших нейродегенеративних захворювань.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.