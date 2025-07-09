Лікарі повідомили про поширення дифтерії в Європі: хто перебуває в небезпеці

Органи громадської охорони здоров'я ЄС підтвердили, що дифтерія, як і раніше, присутня в Європі. Із січня 2023 року в країнах ЄС було зареєстровано 234 випадки захворювання, що значно перевищує середньорічний показник до 2020 року, який становив близько 21 випадку.

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Хоча загальна кількість випадків дифтерії знизилася порівняно з 320 випадками, зареєстрованими 2022 року, в основному пов'язаними з мігрантами, як повідомляє ECDC, триваюча поява нових випадків захворювання свідчить про тривалу місцеву передачу інфекції.

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Молекулярні дані засвідчили, що той самий штам дифтерії, який було ідентифіковано під час спалаху 2022 року, тип послідовності ST574, як і раніше, циркулює в навколишньому середовищі. Із 2023 до середини 2025 року було зареєстровано 82 випадки ST574 у шести країнах ЄС і Швейцарії, водночас щонайменше 25 випадків зачепили вразливі групи населення: безхатченків, осіб, які вживають наркотики або вводять їх ін'єкційно, невакцинованих і літніх людей.

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Незважаючи на високий рівень вакцинації населення, який загалом знижує ризик, ECDC попереджає, що для вразливих груп ризик залишається помірним. Респіраторна дифтерія, як і раніше, залишається серйозною загрозою: летальність серед невакцинованих осіб може досягати 5-10%. Однак у спільнотах із високим рівнем вакцинації більшість інфекцій, як правило, протікають у легкій формі або безсимптомно.

Рідкісна зустріч із дифтерією та різноманітні прояви хвороби — шкірні чи респіраторні, означають, що вона може бути неправильно діагностована, тож обізнаність лікарів відіграє ключову роль у боротьбі з нею. ECDC наголошує на необхідності більш швидкого розпізнавання та повідомлення про захворювання, особливо серед спеціалістів, які постійно працюють із вразливими групами населення.

Для розв'язання цієї проблеми ECDC склало список рекомендацій, що включають у себе такі дії:

Підвищувати обізнаність медичних працівників та осіб, які обслуговують вразливі групи населення, з метою вірного розпізнавання всіх форм дифтерії.

Проводити цілеспрямовану інформаційно-пропагандистську роботу, сприяючи вакцинації в маргіналізованих спільнотах.

Забезпечувати справедливу вакцинацію, зокрема пропонуючи імунізацію мігрантам, безхатченкам, наркоманам, літнім людям та особам із недокументованою історією вакцинації.

Регулярно оцінювати доступність антитоксинів, враховуючи обмежені світові запаси.

Посилити нагляд, включно з молекулярною типізацією та секвенуванням геному, для вдосконалення заходів реагування на спалахи захворювання.

Після різкого сплеску 2022 року дифтерія зовсім не зникла з Європи, особливо серед малозабезпечених груп населення, які постійно присутні в нашому житті так чи інакше, що лише підвищує шанс передачі захворювання оточуючим. Пильні заходи в галузі громадської охорони здоров'я, цільова вакцинація, навчання лікарів і геномний нагляд мають вирішальне значення для контролю передавання інфекції та захисту людей, вважають в ECDC.

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