Учені змогли визначити тривалість життя: для цього їм потрібен лише один аналіз

Новий інструмент учених розкрив важливу часову шкалу всередині нашого тіла, яка може визначати, як довго і як добре людина житиме. Цей інноваційний метод не звіряється з календарями і датами — він перевіряє нашу кров.

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На основі даних, отриманих від близько 45 000 дорослих, вчені виміряли понад 3000 білків у кожному зразку, відстежуючи їх до конкретних органів. Як повідомляє BBC Science Focus, результатом є біологічний вік таких органів, як серце, печінка і, що найбільш показово, мозок.

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Професор Тоні Вісс-Корай зі Стенфордського університету та його команда, які опублікували свої результати в журналі Nature Medicine, показали, що люди з біологічно "старим" мозком стикаються з набагато гіршими ускладненнями здоров'я. Їхні дані засвідчили, що люди, чий профіль білків мозку значно відрізнявся від середнього за віковою групою, були в 12 разів більш схильні до діагностування хвороби Альцгеймера вже протягом десяти років. Не менш важливим моментом стало те, що ці люди стикалися з ризиком смерті на 182% вище протягом 15 років. З іншого боку, у людей з молодим мозком смертність знижувалася на 40%.

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Цей підхід, а саме відстеження біологічного віку за допомогою протеоміки, вийшов далеко за звичні рамки встановлених маркерів ризику і відкрив нові можливості для раннього втручання, які в майбутньому стануть доступні лікарям. Методи дослідження значною мірою були незалежні від традиційних біомаркерів, що означає, що вчені могли виявляти ризик захворювання задовго до появи симптомів або структурних змін.

Стенфордський університет уже заснував такі компанії, як Teal Omics і Vero Bioscience, для комерціалізації цього тесту, націлюючись на клінічне і споживче застосування в найближчі кілька років.

Результати наукової роботи свідчать про те, що зміна способу життя може не тільки вплинути на самопочуття людини на даний момент, а й фактично змінити біологічний вік її органів, що дає змогу вжити заходів до розвитку різних небезпечних захворювань.

Важливим фактом є те, що ці протеомічні показники відображають стан організму в режимі реального часу. На відміну від генетичних або епігенетичних тестів, які часто показують довгострокові схильності, протеоміка фіксує поточний стан здоров'я, виокремлюючи вплив нещодавнього харчування, активності або стресу.

Цей новий інструмент, який нині коштує близько 400-1000 доларів у дослідницьких умовах, може стати доступнішим. Vero планує пропонувати споживчі версії за ціною близько 200 доларів, а команда Стенфорда очікує, що тест надійде на ринок через два-три роки. Знання біологічного віку найважливіших органів може стати такою ж рутинною процедурою, як вимірювання артеріального тиску, і давати більш чітке уявлення про майбутнє здоров'я людини, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.